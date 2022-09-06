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При обстреле Донецка пострадал мужчина

При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 06.09.2022

При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мужчина ранен в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:49

2022-09-06T17:49

2022-09-06T17:50

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин."При обстреле Петровского района получил ранение мужчина 1976 года рождения. Доставлен в больницу №14", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Петровский район в 15.00 мск, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины