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В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III - РИА Новости, 06.09.2022
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В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III
В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III - РИА Новости, 06.09.2022
В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III
Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части и заранее уведомили о нем РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:10
2022-09-06T19:22
сша
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части и заранее уведомили о нем Россию, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.Пуск ракеты несколько раз переносился из-за напряженности в отношениях с РФ и Китаем.Он назвал пуск "рутинным испытанием", которое планировалось заранее и призвано подтвердить "эффективность и боеготовность системы"."США... заранее уведомили правительство России, в соответствии со своими договорными обязательствами", - сказал Райдер.
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сша, россия, министерство обороны сша, в мире
США, Россия, Министерство обороны США, В мире
19:10 06.09.2022 (обновлено: 19:22 06.09.2022)
 
В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III

В Пентагоне заявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III

CC0 / United States Air Force / Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III
Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
CC0 / United States Air Force /
Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части и заранее уведомили о нем Россию, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.
Пуск ракеты несколько раз переносился из-за напряженности в отношениях с РФ и Китаем.
"Завтра рано утром, 7 сентября, с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии состоится операционный испытательный пуск... межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части", - сказал Райдер на брифинге для СМИ.
Он назвал пуск "рутинным испытанием", которое планировалось заранее и призвано подтвердить "эффективность и боеготовность системы".
"США... заранее уведомили правительство России, в соответствии со своими договорными обязательствами", - сказал Райдер.
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