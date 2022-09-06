https://ria.ru/20220906/raketa-1814942670.html
В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III
В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III - РИА Новости, 06.09.2022
В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III
Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части и заранее уведомили о нем РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:10
2022-09-06T19:10
2022-09-06T19:22
сша
россия
министерство обороны сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/00/1532340067_0:266:1000:829_1920x0_80_0_0_e91847e6eafe3b61b4a5594cf248f195.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части и заранее уведомили о нем Россию, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.Пуск ракеты несколько раз переносился из-за напряженности в отношениях с РФ и Китаем.Он назвал пуск "рутинным испытанием", которое планировалось заранее и призвано подтвердить "эффективность и боеготовность системы"."США... заранее уведомили правительство России, в соответствии со своими договорными обязательствами", - сказал Райдер.
https://ria.ru/20220630/raketa-1799189509.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/00/1532340067_0:172:1000:922_1920x0_80_0_0_eedf36372cd349a0f619b2ae17109ba6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, министерство обороны сша, в мире
США, Россия, Министерство обороны США, В мире
19:10 06.09.2022 (обновлено: 19:22 06.09.2022)
В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III
В Пентагоне заявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III