https://ria.ru/20220906/raketa-1814942670.html

В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III

В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III - РИА Новости, 06.09.2022

В США объявили о проведении в среду испытательного пуска МБР Minuteman III

Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части и заранее уведомили о нем РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:10

2022-09-06T19:10

2022-09-06T19:22

сша

россия

министерство обороны сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/00/1532340067_0:266:1000:829_1920x0_80_0_0_e91847e6eafe3b61b4a5594cf248f195.jpg

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части и заранее уведомили о нем Россию, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.Пуск ракеты несколько раз переносился из-за напряженности в отношениях с РФ и Китаем.Он назвал пуск "рутинным испытанием", которое планировалось заранее и призвано подтвердить "эффективность и боеготовность системы"."США... заранее уведомили правительство России, в соответствии со своими договорными обязательствами", - сказал Райдер.

https://ria.ru/20220630/raketa-1799189509.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, министерство обороны сша, в мире