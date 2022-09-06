https://ria.ru/20220906/rabota-1814891434.html

В Тамбовской области будет дополнительно создано 3,5 тысячи рабочих мест

В Тамбовской области будет дополнительно создано 3,5 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 06.09.2022

В Тамбовской области будет дополнительно создано 3,5 тысячи рабочих мест

В Тамбовской области в 2022 году будет дополнительно создано 2,5 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:42

2022-09-06T16:42

2022-09-06T16:42

тамбовская область

максим егоров

тамбовская область

экономика

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Тамбовской области в 2022 году будет дополнительно создано 2,5 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба областного правительства.В частности, в этом году ФКП "Тамбовский пороховой завод" объявил о наборе 500 новых сотрудников, а к 2025 году штат предприятия увеличится ещё на 3 тысячи человек. Это связано с увеличением объёмов производства и расширением производственных мощностей. Также на заводе вдвое увеличена заработная плата.Создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда – одно из приоритетных направлений работы областной администрации. Так, с начала года благодаря реализации ряда инвестиционных проектов количество рабочих мест в регионе увеличилось на тысячу, а до конца года их число вырастет ещё на 2,5 тысячи.Ранее врио главы администрации Тамбовской Максим Егоров заявлял, что в ближайшее время в регионе будут реализованы 12 крупных инвестпроектов с общим объёмом инвестиций 128 миллиардов рублей. Это даст жителям Тамбовщины ещё 4 тысячи рабочих мест."Поручил моей команде полностью перестроить работу с инвесторами, и мы уже видим вполне реальные результаты. Это важно не только с точки зрения развития экономики региона и увеличения налоговых поступлений в бюджет. Привлечение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство региона имеет огромный социальный аспект, ведь это – рабочие места для жителей Тамбовщины. Имеет решение и вопрос зарплат. Чем больше производств начнёт работать в регионе, тем выше среди них конкуренция за квалифицированных специалистов. Предприятия вынуждены будут предлагать лучшие финансовые условия, иначе останутся без сотрудников", - подчеркнул Егоров.

https://ria.ru/20220901/dopsredstva-1813652300.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, тамбовская область, экономика