Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/putin-1814894134.html
Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками
Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками - РИА Новости, 06.09.2022
Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками
Президент России Владимир Путин рассказал, как повар в Кремле накормил его гребешками. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:53
2022-09-06T16:53
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_25389fc87727bd45dc1ed98bd996a9f4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как повар в Кремле накормил его гребешками.На заседании Госсовета по туризму при обсуждении вопроса подготовки поваров Путин вспомнил историю, когда на кремлевской кухне только узнавали его предпочтения в еде. Тогда, как рассказал президент, повар поинтересовался у президента, что он любит, нравятся ли ему экзотические блюда. Путин тогда ответил ему, что экзотики не нужно."Что-нибудь простое? Гребешки?", - поинтересовался тогда повар. И Путин согласился.На следующий день, по словам президента, ему принесли гребешки, он их съел, а повар поинтересовался, понравилось ли ему блюдо. Путин сказал, что понравилось. После чего получил удививший его ответ. "Ну слава богу, а то мы столько кур зарезали", - сказал ему повар.
https://ria.ru/20220203/putin-1770958831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_5b30d2b03a8f9f522da3955c050e2900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:53 06.09.2022
 
Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками

Путин рассказал историю, как его в начале президентства в Кремле накормили гребешками

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как повар в Кремле накормил его гребешками.
На заседании Госсовета по туризму при обсуждении вопроса подготовки поваров Путин вспомнил историю, когда на кремлевской кухне только узнавали его предпочтения в еде. Тогда, как рассказал президент, повар поинтересовался у президента, что он любит, нравятся ли ему экзотические блюда. Путин тогда ответил ему, что экзотики не нужно.
"Что-нибудь простое? Гребешки?", - поинтересовался тогда повар. И Путин согласился.
На следующий день, по словам президента, ему принесли гребешки, он их съел, а повар поинтересовался, понравилось ли ему блюдо. Путин сказал, что понравилось. После чего получил удививший его ответ. "Ну слава богу, а то мы столько кур зарезали", - сказал ему повар.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 20:46
Путин пообещал попробовать блины из "Теремка"
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала