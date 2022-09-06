https://ria.ru/20220906/putin-1814894134.html
Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками
Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками - РИА Новости, 06.09.2022
Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками
Президент России Владимир Путин рассказал, как повар в Кремле накормил его гребешками. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:53
2022-09-06T16:53
2022-09-06T16:53
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_25389fc87727bd45dc1ed98bd996a9f4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как повар в Кремле накормил его гребешками.На заседании Госсовета по туризму при обсуждении вопроса подготовки поваров Путин вспомнил историю, когда на кремлевской кухне только узнавали его предпочтения в еде. Тогда, как рассказал президент, повар поинтересовался у президента, что он любит, нравятся ли ему экзотические блюда. Путин тогда ответил ему, что экзотики не нужно."Что-нибудь простое? Гребешки?", - поинтересовался тогда повар. И Путин согласился.На следующий день, по словам президента, ему принесли гребешки, он их съел, а повар поинтересовался, понравилось ли ему блюдо. Путин сказал, что понравилось. После чего получил удививший его ответ. "Ну слава богу, а то мы столько кур зарезали", - сказал ему повар.
https://ria.ru/20220203/putin-1770958831.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_5b30d2b03a8f9f522da3955c050e2900.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками
Путин рассказал историю, как его в начале президентства в Кремле накормили гребешками
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как повар в Кремле накормил его гребешками.
На заседании Госсовета по туризму при обсуждении вопроса подготовки поваров Путин вспомнил историю, когда на кремлевской кухне только узнавали его предпочтения в еде. Тогда, как рассказал президент, повар поинтересовался у президента, что он любит, нравятся ли ему экзотические блюда. Путин тогда ответил ему, что экзотики не нужно.
"Что-нибудь простое? Гребешки?", - поинтересовался тогда повар. И Путин согласился.
На следующий день, по словам президента, ему принесли гребешки, он их съел, а повар поинтересовался, понравилось ли ему блюдо. Путин сказал, что понравилось. После чего получил удививший его ответ. "Ну слава богу, а то мы столько кур зарезали", - сказал ему повар.