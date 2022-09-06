https://ria.ru/20220906/putin-1814894134.html

Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками

Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками - РИА Новости, 06.09.2022

Путин рассказал, как его в Кремле накормили гребешками

Президент России Владимир Путин рассказал, как повар в Кремле накормил его гребешками. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:53

2022-09-06T16:53

2022-09-06T16:53

общество

владимир путин

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как повар в Кремле накормил его гребешками.На заседании Госсовета по туризму при обсуждении вопроса подготовки поваров Путин вспомнил историю, когда на кремлевской кухне только узнавали его предпочтения в еде. Тогда, как рассказал президент, повар поинтересовался у президента, что он любит, нравятся ли ему экзотические блюда. Путин тогда ответил ему, что экзотики не нужно."Что-нибудь простое? Гребешки?", - поинтересовался тогда повар. И Путин согласился.На следующий день, по словам президента, ему принесли гребешки, он их съел, а повар поинтересовался, понравилось ли ему блюдо. Путин сказал, что понравилось. После чего получил удививший его ответ. "Ну слава богу, а то мы столько кур зарезали", - сказал ему повар.

https://ria.ru/20220203/putin-1770958831.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия