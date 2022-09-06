https://ria.ru/20220906/putin-1814864702.html

Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений

Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений - РИА Новости, 06.09.2022

Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений

Президент России Владимир Путин рассказал, что с учений "Восток-2022" из-за погоды он ехал на машине 2,5 часа и все это время общался с главой Приморского края... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:30

2022-09-06T15:30

2022-09-06T22:01

владимир путин

олег кожемяко

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814827588_0:0:2216:1248_1920x0_80_0_0_9a149bab8ef5fd76e0059593c80f949f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что с учений "Восток-2022" из-за погоды он ехал на машине 2,5 часа и все это время общался с главой Приморского края Олегом Кожемяко.Путин во вторник наблюдал за основным этапом стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.

https://ria.ru/20220906/ulybka-1814848159.html

приморский край

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, олег кожемяко, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток