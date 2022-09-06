https://ria.ru/20220906/putin-1814864702.html
Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений
Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений - РИА Новости, 06.09.2022
Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений
Президент России Владимир Путин рассказал, что с учений "Восток-2022" из-за погоды он ехал на машине 2,5 часа и все это время общался с главой Приморского края... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:30
2022-09-06T15:30
2022-09-06T22:01
владимир путин
олег кожемяко
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814827588_0:0:2216:1248_1920x0_80_0_0_9a149bab8ef5fd76e0059593c80f949f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что с учений "Восток-2022" из-за погоды он ехал на машине 2,5 часа и все это время общался с главой Приморского края Олегом Кожемяко.Путин во вторник наблюдал за основным этапом стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.
https://ria.ru/20220906/ulybka-1814848159.html
приморский край
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814827588_201:0:2130:1447_1920x0_80_0_0_82adfb5ae98f6d5a22f3aef244970eab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, олег кожемяко, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток
Владимир Путин, Олег Кожемяко, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владивосток
15:30 06.09.2022 (обновлено: 22:01 06.09.2022)
Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений
Путин ехал с учений "Восток-2022" на машине 2,5 часа из-за погоды и общался с Кожемяко