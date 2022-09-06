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Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений - РИА Новости, 06.09.2022
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Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений
Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений - РИА Новости, 06.09.2022
Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений
Президент России Владимир Путин рассказал, что с учений "Восток-2022" из-за погоды он ехал на машине 2,5 часа и все это время общался с главой Приморского края... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:30
2022-09-06T22:01
владимир путин
олег кожемяко
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что с учений "Восток-2022" из-за погоды он ехал на машине 2,5 часа и все это время общался с главой Приморского края Олегом Кожемяко.Путин во вторник наблюдал за основным этапом стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.
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приморский край
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владимир путин, олег кожемяко, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток
Владимир Путин, Олег Кожемяко, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владивосток
15:30 06.09.2022 (обновлено: 22:01 06.09.2022)
 
Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений

Путин ехал с учений "Восток-2022" на машине 2,5 часа из-за погоды и общался с Кожемяко

© РИА Новости / Михаил КлиментьевВладимир Путин наблюдает за финальной частью военных учений "Восток-2022"
Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных учений "Восток-2022". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что с учений "Восток-2022" из-за погоды он ехал на машине 2,5 часа и все это время общался с главой Приморского края Олегом Кожемяко.
"Сейчас два с половиной часа говорили с губернатором Приморского края, когда ехали вместе с военных учений на машине. Пришлось ехать на машине, поскольку вертушки не летают", - сказал он на заседании президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма в РФ".
Путин во вторник наблюдал за основным этапом стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за финальной частью военных стратегических командно-штабных учений войск Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 14:36
Путин и Шойгу с улыбкой выслушали доклад по учениям "Восток-2022"
 
Владимир ПутинОлег КожемякоПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Владивосток
 
 
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