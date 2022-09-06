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Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 06.09.2022
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Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию
Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 06.09.2022
Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин по конституции до конца года должен обратиться с посланием Федеральному собранию, это произойдет, "Прямая линия" главы государства... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:38
2022-09-06T11:25
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по конституции до конца года должен обратиться с посланием Федеральному собранию, это произойдет, "Прямая линия" главы государства тоже состоится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По закону, по конституции президент должен выступать с посланием, поэтому до конца года это должно произойти. Это произойдет. "Прямая линия" - также очень востребованный формат... Это тоже формат, который обязательно состоится", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК.Он добавил, что президент регулярно выступает с важными посланиями, в частности, выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума."Фактически это тоже будет своего рода послание. Но конституционно оно должно состояться отдельно... Обязательно состоится и то, и другое. По времени еще предстоит определиться дополнительно", - отметил Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
09:38 06.09.2022 (обновлено: 11:25 06.09.2022)
 
Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию

Песков: Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по конституции до конца года должен обратиться с посланием Федеральному собранию, это произойдет, "Прямая линия" главы государства тоже состоится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По закону, по конституции президент должен выступать с посланием, поэтому до конца года это должно произойти. Это произойдет. "Прямая линия" - также очень востребованный формат... Это тоже формат, который обязательно состоится", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК.
Он добавил, что президент регулярно выступает с важными посланиями, в частности, выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Фактически это тоже будет своего рода послание. Но конституционно оно должно состояться отдельно... Обязательно состоится и то, и другое. По времени еще предстоит определиться дополнительно", - отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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