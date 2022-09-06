https://ria.ru/20220906/putin-1814739499.html

Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию

Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 06.09.2022

Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин по конституции до конца года должен обратиться с посланием Федеральному собранию, это произойдет, "Прямая линия" главы государства... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:38

2022-09-06T09:38

2022-09-06T11:25

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по конституции до конца года должен обратиться с посланием Федеральному собранию, это произойдет, "Прямая линия" главы государства тоже состоится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По закону, по конституции президент должен выступать с посланием, поэтому до конца года это должно произойти. Это произойдет. "Прямая линия" - также очень востребованный формат... Это тоже формат, который обязательно состоится", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК.Он добавил, что президент регулярно выступает с важными посланиями, в частности, выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума."Фактически это тоже будет своего рода послание. Но конституционно оно должно состояться отдельно... Обязательно состоится и то, и другое. По времени еще предстоит определиться дополнительно", - отметил Песков.

https://ria.ru/20220906/vef-1814763417.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков