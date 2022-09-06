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Абсолютное большинство россиян поддерживают Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.09.2022
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Абсолютное большинство россиян поддерживают Путина, заявили в Кремле
Абсолютное большинство россиян поддерживают Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.09.2022
Абсолютное большинство россиян поддерживают Путина, заявили в Кремле
Абсолютное большинство россиян поддерживает президента РФ Владимира Путина, есть и те, кто его не поддерживает, но их меньшинство, заявил пресс секретарь... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:35
2022-09-06T10:43
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян поддерживает президента РФ Владимира Путина, есть и те, кто его не поддерживает, но их меньшинство, заявил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Можно говорить только о консолидации, потому что абсолютное большинство населения нашей страны поддерживают решения главнокомандующего, президента. Поддерживают, болеют душой, по зову сердца идут на помощь людям, которые живут в республиках, и этот процесс он только, мне кажется, набирает обороты", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК в ответ на вопрос, наблюдает ли Кремль изменения настроений россиян в последние полгода в связи со спецоперацией на Украине.Он также отметил , что есть в обществе и те, кто не поддерживают президента,"Но их меньшинство", - отметил он.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
09:35 06.09.2022 (обновлено: 10:43 06.09.2022)
 
Абсолютное большинство россиян поддерживают Путина, заявили в Кремле

Песков: абсолютное большинство россиян поддерживают Путина

© POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян поддерживает президента РФ Владимира Путина, есть и те, кто его не поддерживает, но их меньшинство, заявил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Можно говорить только о консолидации, потому что абсолютное большинство населения нашей страны поддерживают решения главнокомандующего, президента. Поддерживают, болеют душой, по зову сердца идут на помощь людям, которые живут в республиках, и этот процесс он только, мне кажется, набирает обороты", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК в ответ на вопрос, наблюдает ли Кремль изменения настроений россиян в последние полгода в связи со спецоперацией на Украине.
Он также отметил , что есть в обществе и те, кто не поддерживают президента,
"Но их меньшинство", - отметил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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