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Пушилин навестил в больнице раненых бойцов - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/pushilin-1814928483.html
Пушилин навестил в больнице раненых бойцов
Пушилин навестил в больнице раненых бойцов - РИА Новости, 06.09.2022
Пушилин навестил в больнице раненых бойцов
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил городскую больницу в Донецке и проведал бойцов, получивших ранения на территории боевых действий. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:30
2022-09-06T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил городскую больницу в Донецке и проведал бойцов, получивших ранения на территории боевых действий."Заехал в Донецкую городскую больницу №9 проведать бойцов, раненных под Марьинкой, Авдеевкой, Песками и на других участках фронта. Один из парней в боях за Мариуполь получил шесть сквозных ранений, теперь идет на поправку. Медики у нас совершают чудеса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР тем не менее обратил внимание на недобор медицинского персонала в этой больнице, как и во многих других медучреждениях. Он добавил, что зданию самой больницы требуется капитальный ремонт. Однако Пушилин заверил, что ситуация будет исправлена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Донецк (ДНР)
18:30 06.09.2022
 
Пушилин навестил в больнице раненых бойцов

Глава ДНР Пушилин посетил городскую больницу в Донецке и проведал раненых бойцов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил городскую больницу в Донецке и проведал бойцов, получивших ранения на территории боевых действий.
"Заехал в Донецкую городскую больницу №9 проведать бойцов, раненных под Марьинкой, Авдеевкой, Песками и на других участках фронта. Один из парней в боях за Мариуполь получил шесть сквозных ранений, теперь идет на поправку. Медики у нас совершают чудеса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР тем не менее обратил внимание на недобор медицинского персонала в этой больнице, как и во многих других медучреждениях. Он добавил, что зданию самой больницы требуется капитальный ремонт. Однако Пушилин заверил, что ситуация будет исправлена.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДенис ПушилинДонецк (ДНР)
 
 
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