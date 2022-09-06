https://ria.ru/20220906/pushilin-1814928483.html

Пушилин навестил в больнице раненых бойцов

Пушилин навестил в больнице раненых бойцов - РИА Новости, 06.09.2022

Пушилин навестил в больнице раненых бойцов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил городскую больницу в Донецке и проведал бойцов, получивших ранения на территории боевых действий. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:30

2022-09-06T18:30

2022-09-06T18:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

денис пушилин

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил городскую больницу в Донецке и проведал бойцов, получивших ранения на территории боевых действий."Заехал в Донецкую городскую больницу №9 проведать бойцов, раненных под Марьинкой, Авдеевкой, Песками и на других участках фронта. Один из парней в боях за Мариуполь получил шесть сквозных ранений, теперь идет на поправку. Медики у нас совершают чудеса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР тем не менее обратил внимание на недобор медицинского персонала в этой больнице, как и во многих других медучреждениях. Он добавил, что зданию самой больницы требуется капитальный ремонт. Однако Пушилин заверил, что ситуация будет исправлена.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, донецк (днр)