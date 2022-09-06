https://ria.ru/20220906/protest-1814960370.html

Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом

Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом - РИА Новости, 06.09.2022

Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом

Протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears и начали громко гудеть во время первой речи Лиз Трасс в роли британского премьера. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T21:00

2022-09-06T21:00

2022-09-06T21:00

в мире

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears и начали громко гудеть во время первой речи Лиз Трасс в роли британского премьера.В середине ее выступления даже в видеотрансляциях стала слышна песня британской группы Tears for Fears - Mad World ("Безумный мир"), а после раздался протяженный громкий гул. Сама Трасс, несмотря на раздающиеся звуки, свое выступление не прервала.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.

https://ria.ru/20220825/trass-1811940697.html

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, великобритания