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Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом - РИА Новости, 06.09.2022
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Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом
Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом - РИА Новости, 06.09.2022
Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом
Протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears и начали громко гудеть во время первой речи Лиз Трасс в роли британского премьера. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:00
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в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears и начали громко гудеть во время первой речи Лиз Трасс в роли британского премьера.В середине ее выступления даже в видеотрансляциях стала слышна песня британской группы Tears for Fears - Mad World ("Безумный мир"), а после раздался протяженный громкий гул. Сама Трасс, несмотря на раздающиеся звуки, свое выступление не прервала.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
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в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
21:00 06.09.2022
 
Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом

Протестующие включили песню Mad World во время первой речи Трасс и начали громко гудеть

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛиз Трасс и Риши Сунак
Лиз Трасс и Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears и начали громко гудеть во время первой речи Лиз Трасс в роли британского премьера.
В середине ее выступления даже в видеотрансляциях стала слышна песня британской группы Tears for Fears - Mad World ("Безумный мир"), а после раздался протяженный громкий гул. Сама Трасс, несмотря на раздающиеся звуки, свое выступление не прервала.
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Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
 
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