https://ria.ru/20220906/protest-1814960370.html
Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом
Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом - РИА Новости, 06.09.2022
Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом
Протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears и начали громко гудеть во время первой речи Лиз Трасс в роли британского премьера. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:00
2022-09-06T21:00
2022-09-06T21:00
в мире
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Протестующие включили песню Mad World группы Tears for Fears и начали громко гудеть во время первой речи Лиз Трасс в роли британского премьера.В середине ее выступления даже в видеотрансляциях стала слышна песня британской группы Tears for Fears - Mad World ("Безумный мир"), а после раздался протяженный громкий гул. Сама Трасс, несмотря на раздающиеся звуки, свое выступление не прервала.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
https://ria.ru/20220825/trass-1811940697.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом
Протестующие включили песню Mad World во время первой речи Трасс и начали громко гудеть