https://ria.ru/20220906/protest-1814882270.html

СМИ: в Индонезии тысячи людей вышли на протест против роста цен на топливо

СМИ: в Индонезии тысячи людей вышли на протест против роста цен на топливо - РИА Новости, 06.09.2022

СМИ: в Индонезии тысячи людей вышли на протест против роста цен на топливо

Конфедерация профсоюзов Индонезии (КПИ) и Индонезийская партия труда вывели во вторник на улицы крупных городов страны тысячи рабочих, требовавших отмены... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:19

2022-09-06T16:19

2022-09-06T16:19

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БАНГКОК, 6 сен – РИА Новости. Конфедерация профсоюзов Индонезии (КПИ) и Индонезийская партия труда вывели во вторник на улицы крупных городов страны тысячи рабочих, требовавших отмены решения правительства президента Джоко Видодо о повышении цен на субсидируемые правительством виды топлива, сообщает индонезийский новостной портал Tempo.Ранее правительство Индонезии приняло решение о повышении порога цен на самый дешевый и популярный бензин с октановым числом 90, цены на который субсидируются государством, на 30% в связи с перерасходом средств на топливные субсидии в 2022 году.Только в Джакарте в протестной акции участвовали более 1 500 человек, сообщает издание. Демонстранты с красными косынками на головах и красными с белым транспарантами прошли по улицам города к комплексу зданий Совета народных представителей Индонезии (постоянно действующая палата парламента страны), и провели у ворот многочасовой митинг."В ноябре или декабре рабочие проведут общенациональную забастовку. Общенациональная забастовка будет означать полную остановку производства по всей стране", - заявил лидер протестующих."Я уверен, что президент Джоко Видодо услышит наш голос!" - сказал Икбал.Новостной портал Kompas разместил видеорепортаж с протестного митинга у ворот комплекса зданий Совета народных представителей Индонезии. Прибыв к воротам, протестующие растянули на них огромный транспарант с лозунгами протеста, и устроили у ворот временную трибуну, на которой спиной к воротам стояли ораторы и обращались к толпе протестующих.В ходе митинга скандировали лозунги, в том числе о единстве пролетариата в борьбе с капиталистической эксплуатацией, пели песни и танцевали.По словам Икбала, сказанным порталу Tempo, демонстрации рабочих, студентов и всех желающих примкнуть к движению, проходят во вторник в 20 крупнейших городах Индонезии, среди которых несколько провинциальных центров, где протестные акции проводятся перед зданиями провинциальных администраций и офисов губернаторов провинций.Конфедерация профсоюзов Индонезии, созданная в 2003 году за счет объединения нескольких профсоюзных объединений и групп, является в настоящее время одним из центров национального профсоюзного движения страны. КПИ взаимодействует с Международной конфедерацией профсоюзов.Партия труда Индонезии была образована в 2021 году на основе ранее существовавшей, но прекратившей деятельность одноименной партии, которая была "переформатирована" из левоцентристской в социал-демократическую партию, борющуюся за права рабочих. В создании партии участвовали, помимо активистов "старой" и "новой" Партии труда, 10 различных рабочих профсоюзных объединений Индонезии.

https://ria.ru/20220819/neft-1810639506.html

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в мире, индонезия, джакарта, джоко видодо, экономика