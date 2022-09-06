Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/protest-1814697178.html
СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс
СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс - РИА Новости, 06.09.2022
СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс
Жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против избранной премьером Лиз Трасс из-за роста цен на... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T00:44
2022-09-06T01:11
в мире
лиз трасс
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772119212_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_21c6fe7cc49d8c818c9f3df46d1ea9f4.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против избранной премьером Лиз Трасс из-за роста цен на электроэнергию, сообщает телеканал Sky News.Отмечается, что участники протеста выкрикивают лозунги "Долой Трасс!" и "Счет растет, не будем платить!" У резиденции британского премьера собралась группа из около 100 человек, они остановили движение транспорта на центральной улице Уайтхолл.Газета Standard также сообщает, что протестующие держат в руках плакаты с надписями "Не плати!" и "Хватит! Хватит!", они требуют отмены повышения тарифов на электроэнергию.Глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.С 1 октября максимально допустимая сумма годового счета на электроэнергию для британцев повысится на 80%. В связи с этим Трасс обещала представить действия в отношении цен на электричество уже в течение первой недели нахождения на посту премьера. Помимо этого, она планирует снизить налоги, в том числе приостановить взимание зеленых налогов на источники загрязнения или выбросов углерода.
https://ria.ru/20220905/trass-1814680131.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772119212_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_cb62ecab5eef87c5eeed75d955cc73b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
00:44 06.09.2022 (обновлено: 01:11 06.09.2022)
 
СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс

Sky News: британцы протестуют против избранной премьером Трасс из-за цен на электричество

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЭлизабет Трасс
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против избранной премьером Лиз Трасс из-за роста цен на электроэнергию, сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что участники протеста выкрикивают лозунги "Долой Трасс!" и "Счет растет, не будем платить!" У резиденции британского премьера собралась группа из около 100 человек, они остановили движение транспорта на центральной улице Уайтхолл.
Газета Standard также сообщает, что протестующие держат в руках плакаты с надписями "Не плати!" и "Хватит! Хватит!", они требуют отмены повышения тарифов на электроэнергию.
Глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
С 1 октября максимально допустимая сумма годового счета на электроэнергию для британцев повысится на 80%. В связи с этим Трасс обещала представить действия в отношении цен на электричество уже в течение первой недели нахождения на посту премьера. Помимо этого, она планирует снизить налоги, в том числе приостановить взимание зеленых налогов на источники загрязнения или выбросов углерода.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 21:29
Лишь четыре процента британцев довольны избранием Трасс, показал опрос
 
В миреЛиз ТрассВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала