https://ria.ru/20220906/protest-1814697178.html

СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс

СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс - РИА Новости, 06.09.2022

СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс

Жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против избранной премьером Лиз Трасс из-за роста цен на... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T00:44

2022-09-06T00:44

2022-09-06T01:11

в мире

лиз трасс

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772119212_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_21c6fe7cc49d8c818c9f3df46d1ea9f4.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против избранной премьером Лиз Трасс из-за роста цен на электроэнергию, сообщает телеканал Sky News.Отмечается, что участники протеста выкрикивают лозунги "Долой Трасс!" и "Счет растет, не будем платить!" У резиденции британского премьера собралась группа из около 100 человек, они остановили движение транспорта на центральной улице Уайтхолл.Газета Standard также сообщает, что протестующие держат в руках плакаты с надписями "Не плати!" и "Хватит! Хватит!", они требуют отмены повышения тарифов на электроэнергию.Глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.С 1 октября максимально допустимая сумма годового счета на электроэнергию для британцев повысится на 80%. В связи с этим Трасс обещала представить действия в отношении цен на электричество уже в течение первой недели нахождения на посту премьера. Помимо этого, она планирует снизить налоги, в том числе приостановить взимание зеленых налогов на источники загрязнения или выбросов углерода.

https://ria.ru/20220905/trass-1814680131.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, лиз трасс, великобритания