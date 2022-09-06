https://ria.ru/20220906/protest-1814697178.html
СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс
СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс - РИА Новости, 06.09.2022
СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс
Жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против избранной премьером Лиз Трасс из-за роста цен на... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T00:44
2022-09-06T00:44
2022-09-06T01:11
в мире
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против избранной премьером Лиз Трасс из-за роста цен на электроэнергию, сообщает телеканал Sky News.Отмечается, что участники протеста выкрикивают лозунги "Долой Трасс!" и "Счет растет, не будем платить!" У резиденции британского премьера собралась группа из около 100 человек, они остановили движение транспорта на центральной улице Уайтхолл.Газета Standard также сообщает, что протестующие держат в руках плакаты с надписями "Не плати!" и "Хватит! Хватит!", они требуют отмены повышения тарифов на электроэнергию.Глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.С 1 октября максимально допустимая сумма годового счета на электроэнергию для британцев повысится на 80%. В связи с этим Трасс обещала представить действия в отношении цен на электричество уже в течение первой недели нахождения на посту премьера. Помимо этого, она планирует снизить налоги, в том числе приостановить взимание зеленых налогов на источники загрязнения или выбросов углерода.
https://ria.ru/20220905/trass-1814680131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
00:44 06.09.2022 (обновлено: 01:11 06.09.2022)
СМИ: британцы вышли протестовать против избрания премьером Трасс
Sky News: британцы протестуют против избранной премьером Трасс из-за цен на электричество
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против избранной премьером Лиз Трасс из-за роста цен на электроэнергию, сообщает
телеканал Sky News.
Отмечается, что участники протеста выкрикивают лозунги "Долой Трасс!" и "Счет растет, не будем платить!" У резиденции британского премьера собралась группа из около 100 человек, они остановили движение транспорта на центральной улице Уайтхолл.
Газета Standard также сообщает, что протестующие держат в руках плакаты с надписями "Не плати!" и "Хватит! Хватит!", они требуют отмены повышения тарифов на электроэнергию.
Глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
С 1 октября максимально допустимая сумма годового счета на электроэнергию для британцев повысится на 80%. В связи с этим Трасс обещала представить действия в отношении цен на электричество уже в течение первой недели нахождения на посту премьера. Помимо этого, она планирует снизить налоги, в том числе приостановить взимание зеленых налогов на источники загрязнения или выбросов углерода.