https://ria.ru/20220906/promyvka-1814802960.html

Городские службы промыли около 2000 сооружений в Москве перед Днем города

Городские службы промыли около 2000 сооружений в Москве перед Днем города - РИА Новости, 06.09.2022

Городские службы промыли около 2000 сооружений в Москве перед Днем города

Городские службы в преддверии Дня города, который в этом году пройдет 10 и 11 сентября, в Москве промыли около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:51

2022-09-06T12:51

2022-09-06T12:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

общество

день города москвы

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Городские службы в преддверии Дня города, который в этом году пройдет 10 и 11 сентября, в Москве промыли около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он рассказал, что в мероприятиях в общей сложности было задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.В комплексе городского хозяйства добавили, что дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.Бирюков подчеркнул, что ко Дню города в порядок приводят и столичные цветники. Особое внимание уделяется клумбам, расположенным в центральной части, на развязках МКАД, вдоль магистралей, проспектов и в прилегающих к ним зонах отдыха.

https://realty.ria.ru/20220902/most-1814115562.html

https://ria.ru/20220830/tsvetniki-1813126318.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, общество, день города москвы