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Городские службы промыли около 2000 сооружений в Москве перед Днем города - РИА Новости, 06.09.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Городские службы промыли около 2000 сооружений в Москве перед Днем города
Городские службы промыли около 2000 сооружений в Москве перед Днем города - РИА Новости, 06.09.2022
Городские службы промыли около 2000 сооружений в Москве перед Днем города
Городские службы в преддверии Дня города, который в этом году пройдет 10 и 11 сентября, в Москве промыли около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:51
2022-09-06T12:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
общество
день города москвы
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Городские службы в преддверии Дня города, который в этом году пройдет 10 и 11 сентября, в Москве промыли около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он рассказал, что в мероприятиях в общей сложности было задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.В комплексе городского хозяйства добавили, что дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.Бирюков подчеркнул, что ко Дню города в порядок приводят и столичные цветники. Особое внимание уделяется клумбам, расположенным в центральной части, на развязках МКАД, вдоль магистралей, проспектов и в прилегающих к ним зонах отдыха.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, общество, день города москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, День города Москвы
12:51 06.09.2022
 

Городские службы промыли около 2000 сооружений в Москве перед Днем города

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыПромывка фонтана в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице
Промывка фонтана в саду Аквариум на Большой Садовой улице - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Городские службы в преддверии Дня города, который в этом году пройдет 10 и 11 сентября, в Москве промыли около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведены масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно обновили свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры", - заявил Бирюков.
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Он рассказал, что в мероприятиях в общей сложности было задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.
"Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Промывки проводились с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - пояснил заммэра.
В комплексе городского хозяйства добавили, что дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Бирюков подчеркнул, что ко Дню города в порядок приводят и столичные цветники. Особое внимание уделяется клумбам, расположенным в центральной части, на развязках МКАД, вдоль магистралей, проспектов и в прилегающих к ним зонах отдыха.
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