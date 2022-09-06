https://ria.ru/20220906/primore-1814720498.html

В Приморье построят 12 новых курортов

В Приморье построят 12 новых курортов - РИА Новости, 06.09.2022

В Приморье построят 12 новых курортов

Двенадцать новых курортов будут построены в Приморье, предложения по их созданию и развитию будут сформированы уже в текущем году, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:47

2022-09-06T07:47

2022-09-06T10:18

туризм

дмитрий чернышенко

россия

вэф-2022

приморский край

туризм

новости - туризм

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Двенадцать новых курортов будут построены в Приморье, предложения по их созданию и развитию будут сформированы уже в текущем году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования, которая называется "Дальний Восток". В нее входят территории Дальнего Востока - Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край в первую очередь. По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации и будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели", - сказал он, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".Президент РФ Владимир Путин в начале года поручил правительству ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" правительством уже созданы инструменты и выделен необходимый ресурс на эти цели. Так, корпорации "Туризм.РФ" предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 33,8 миллиарда рублей на 2022 год.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/keshbek-1814714871.html

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