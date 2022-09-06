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В Приморье построят 12 новых курортов - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/primore-1814720498.html
В Приморье построят 12 новых курортов
В Приморье построят 12 новых курортов - РИА Новости, 06.09.2022
В Приморье построят 12 новых курортов
Двенадцать новых курортов будут построены в Приморье, предложения по их созданию и развитию будут сформированы уже в текущем году, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:47
2022-09-06T10:18
туризм
дмитрий чернышенко
россия
вэф-2022
приморский край
туризм
новости - туризм
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Двенадцать новых курортов будут построены в Приморье, предложения по их созданию и развитию будут сформированы уже в текущем году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования, которая называется "Дальний Восток". В нее входят территории Дальнего Востока - Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край в первую очередь. По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации и будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели", - сказал он, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".Президент РФ Владимир Путин в начале года поручил правительству ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" правительством уже созданы инструменты и выделен необходимый ресурс на эти цели. Так, корпорации "Туризм.РФ" предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 33,8 миллиарда рублей на 2022 год.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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дмитрий чернышенко, россия, вэф-2022, приморский край, туризм, новости - туризм, дальний восток, камчатский край, дальневосточный федеральный университет
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, ВЭФ-2022, Приморский край, Туризм, Новости - Туризм, Дальний Восток, Камчатский край, Дальневосточный федеральный университет
07:47 06.09.2022 (обновлено: 10:18 06.09.2022)
 
В Приморье построят 12 новых курортов

Вице-премьер Чернышенко: в Приморье построят 12 новых курортов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Двенадцать новых курортов будут построены в Приморье, предложения по их созданию и развитию будут сформированы уже в текущем году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования, которая называется "Дальний Восток". В нее входят территории Дальнего Востока - Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край в первую очередь. По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации и будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели", - сказал он, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".
Глава Ростуризма Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Президент РФ Владимир Путин в начале года поручил правительству ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" правительством уже созданы инструменты и выделен необходимый ресурс на эти цели. Так, корпорации "Туризм.РФ" предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 33,8 миллиарда рублей на 2022 год.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияВЭФ-2022Приморский крайТуризмНовости - ТуризмДальний ВостокКамчатский крайДальневосточный федеральный университет
 
 
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