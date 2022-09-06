https://ria.ru/20220906/prank-1814755456.html
Вован и Лексус показали пранк с членами австралийского парламента
Вован и Лексус показали пранк с членами австралийского парламента - РИА Новости, 06.09.2022
Вован и Лексус показали пранк с членами австралийского парламента
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) показали в ходе сессии на Восточном экономическом форуме новый пранк с членами... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:29
2022-09-06T10:29
2022-09-06T11:33
алексей столяров (лексус)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
россия
владимир кузнецов (актер)
общество
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) показали в ходе сессии на Восточном экономическом форуме новый пранк с членами австралийского парламента, сделанный, как рассказали авторы, от лица "российских оппозиционеров в изгнании" на тему санкций, передает корреспондент РИА Новости.Ролик с пранком его авторы показали на сессии ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?".Выступая перед членами австралийского парламента, Вован и Лексус зачитали фейковую новость о краже редких животных русскими шпионами для олигархов. На их вопрос, знают ли в австралийском парламенте новость о том, что разведчики выкрали кенгуру, утконосов и ехидн, сенатор от партии зеленых Джанет Райс незамедлительно подтвердила свою осведомленность касательно вымышленного инцидента и пообещала заняться этим вопросом.Кроме того, она сообщила пранкерам, что ее партия и парламент в целом "сильно встревожены ситуацией в России" и стараются оказывать давление на австралийское правительство по усилению санкций в отношении Российской Федерации и отдельных ее граждан.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220721/1804092693.html
https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814732195.html
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли представителей австралийского парламента
Пранкеры Вован и Лексус разыграли представителей австралийского парламента
2022-09-06T10:29
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PT3M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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алексей столяров (лексус), владивосток, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), россия, владимир кузнецов (актер), общество, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Алексей Столяров (Лексус), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Россия, Владимир Кузнецов (актер), Общество, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:29 06.09.2022 (обновлено: 11:33 06.09.2022)
Вован и Лексус показали пранк с членами австралийского парламента
Вован и Лексус показали на ВЭФ пранк с членами австралийского парламента