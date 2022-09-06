https://ria.ru/20220906/prank-1814755456.html

Вован и Лексус показали пранк с членами австралийского парламента

Вован и Лексус показали пранк с членами австралийского парламента - РИА Новости, 06.09.2022

Вован и Лексус показали пранк с членами австралийского парламента

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) показали в ходе сессии на Восточном экономическом форуме новый пранк с членами... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:29

2022-09-06T10:29

2022-09-06T11:33

алексей столяров (лексус)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

россия

владимир кузнецов (актер)

общество

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) показали в ходе сессии на Восточном экономическом форуме новый пранк с членами австралийского парламента, сделанный, как рассказали авторы, от лица "российских оппозиционеров в изгнании" на тему санкций, передает корреспондент РИА Новости.Ролик с пранком его авторы показали на сессии ВЭФ "Многоликость истины: как победить в информационной войне?".Выступая перед членами австралийского парламента, Вован и Лексус зачитали фейковую новость о краже редких животных русскими шпионами для олигархов. На их вопрос, знают ли в австралийском парламенте новость о том, что разведчики выкрали кенгуру, утконосов и ехидн, сенатор от партии зеленых Джанет Райс незамедлительно подтвердила свою осведомленность касательно вымышленного инцидента и пообещала заняться этим вопросом.Кроме того, она сообщила пранкерам, что ее партия и парламент в целом "сильно встревожены ситуацией в России" и стараются оказывать давление на австралийское правительство по усилению санкций в отношении Российской Федерации и отдельных ее граждан.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/1804092693.html

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русский (остров)

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Пранкеры Вован и Лексус разыграли представителей австралийского парламента Пранкеры Вован и Лексус разыграли представителей австралийского парламента 2022-09-06T10:29 true PT3M04S

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Варвара Скокшина

алексей столяров (лексус), владивосток, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), россия, владимир кузнецов (актер), общество, восточный экономический форум — 2022 (вэф)