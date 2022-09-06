https://ria.ru/20220906/potok-1814728577.html

В Кремле оценили вероятность полной остановки "Северного потока"

В Кремле оценили вероятность полной остановки "Северного потока" - РИА Новости, 06.09.2022

В Кремле оценили вероятность полной остановки "Северного потока"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос, может ли "Северный поток" вообще не возобновить работу, заявил, что российская сторона не может спрогнозировать РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:55

2022-09-06T08:55

2022-09-06T10:16

дмитрий песков

северный поток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос, может ли "Северный поток" вообще не возобновить работу, заявил, что российская сторона не может спрогнозировать ход ремонтных работ из-за санкций."Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции", — сказал он.Песков напомнил, что с турбиной для "Северного потока" "произошла ситуация, которая по нашему техническому регламенту является потенциально опасной для работы" — утечка масла. Вопросы журналистов о сервисном обслуживании и технологическим нюансам Песков адресовал "Газпрому"."Но я еще раз хочу подчеркнуть — мы с сожалением констатируем, что ответственность за эту ситуацию лежит целиком и полностью на европейских государствах и тех государствах, которые ввели санкции против нашей страны", — заключил пресс-секретарь президента."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона связала снижение поставок с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.На прошлой неделе госкорпорация сообщила, что трубопровод, ранее остановленный на три дня на плановое ТО, не может возобновить работу на единственном работавшем агрегате Trent 60 из-за утечки масла. Германская Siemens Energy заявила, что не считает проблему технической причиной для остановки прокачки. В то же время "Газпром" впоследствии заявил, что Siemens готова ремонтировать установку, но из-за санкций ей негде это делать.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, северный поток, россия