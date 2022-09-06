https://ria.ru/20220906/potok-1814723733.html
Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС
Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС - РИА Новости, 06.09.2022
Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС
Ремонтной обслуживание турбины "Северного потока" не производится, ответственность за ситуацию с газопроводом целиком и полностью на Европе, заявил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:25
2022-09-06T08:25
2022-09-06T10:15
северный поток
евросоюз
экономика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805373731_0:123:2870:1737_1920x0_80_0_0_5024d20d8d46be242f5930657c3b8eac.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ремонтной обслуживание турбины "Северного потока" не производится, ответственность за ситуацию с газопроводом целиком и полностью на Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Там произошла ситуация, которая по нашему техническому регламенту является потенциально опасной для работы, говорил "Газпром" про утечку масла. Нужно сервисное обслуживание, оно невозможно. Оно не производится. Как будут обстоять дела, наверное, технологически лучше спросить по деталям у представителей Газпрома, но я еще раз хочу подчеркнуть, мы с сожалением констатируем, что ответственность за эту ситуацию лежит целиком и полностью на европейских государствах и тех государствах, которые ввели санкции против нашей страны", - сказал Песков журналистам."Газпром неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности Европейского континента, даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритания, США, Канада - они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку", - объяснил Песков.Он добавил, что существуют также юридические проблемы, связанные с действием санкций, которые требуют дополнительных гарантий, которые не предоставляются.
https://ria.ru/20220905/gaz-1814690034.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805373731_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_a15a44f5afd5c5a8bb5d968c5faf0a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток, евросоюз, экономика, дмитрий песков
Северный поток, Евросоюз, Экономика, Дмитрий Песков
08:25 06.09.2022 (обновлено: 10:15 06.09.2022)
Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС
Песков: санкции Запада сделали систему обслуживания "Северного потока" неработоспособной
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ремонтной обслуживание турбины "Северного потока" не производится, ответственность за ситуацию с газопроводом целиком и полностью на Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там произошла ситуация, которая по нашему техническому регламенту является потенциально опасной для работы, говорил "Газпром
" про утечку масла. Нужно сервисное обслуживание, оно невозможно. Оно не производится. Как будут обстоять дела, наверное, технологически лучше спросить по деталям у представителей Газпрома, но я еще раз хочу подчеркнуть, мы с сожалением констатируем, что ответственность за эту ситуацию лежит целиком и полностью на европейских государствах и тех государствах, которые ввели санкции против нашей страны", - сказал Песков журналистам.
"Газпром неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности Европейского континента, даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритания, США, Канада - они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку", - объяснил Песков.
Он добавил, что существуют также юридические проблемы, связанные с действием санкций, которые требуют дополнительных гарантий, которые не предоставляются.