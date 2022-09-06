https://ria.ru/20220906/potok-1814723733.html

Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС

Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС - РИА Новости, 06.09.2022

Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС

Ремонтной обслуживание турбины "Северного потока" не производится, ответственность за ситуацию с газопроводом целиком и полностью на Европе, заявил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:25

2022-09-06T08:25

2022-09-06T10:15

северный поток

евросоюз

экономика

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ремонтной обслуживание турбины "Северного потока" не производится, ответственность за ситуацию с газопроводом целиком и полностью на Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Там произошла ситуация, которая по нашему техническому регламенту является потенциально опасной для работы, говорил "Газпром" про утечку масла. Нужно сервисное обслуживание, оно невозможно. Оно не производится. Как будут обстоять дела, наверное, технологически лучше спросить по деталям у представителей Газпрома, но я еще раз хочу подчеркнуть, мы с сожалением констатируем, что ответственность за эту ситуацию лежит целиком и полностью на европейских государствах и тех государствах, которые ввели санкции против нашей страны", - сказал Песков журналистам."Газпром неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности Европейского континента, даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритания, США, Канада - они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку", - объяснил Песков.Он добавил, что существуют также юридические проблемы, связанные с действием санкций, которые требуют дополнительных гарантий, которые не предоставляются.

https://ria.ru/20220905/gaz-1814690034.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северный поток, евросоюз, экономика, дмитрий песков