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Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС - РИА Новости, 06.09.2022
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Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС
Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС - РИА Новости, 06.09.2022
Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС
Ремонтной обслуживание турбины "Северного потока" не производится, ответственность за ситуацию с газопроводом целиком и полностью на Европе, заявил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:25
2022-09-06T10:15
северный поток
евросоюз
экономика
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ремонтной обслуживание турбины "Северного потока" не производится, ответственность за ситуацию с газопроводом целиком и полностью на Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Там произошла ситуация, которая по нашему техническому регламенту является потенциально опасной для работы, говорил "Газпром" про утечку масла. Нужно сервисное обслуживание, оно невозможно. Оно не производится. Как будут обстоять дела, наверное, технологически лучше спросить по деталям у представителей Газпрома, но я еще раз хочу подчеркнуть, мы с сожалением констатируем, что ответственность за эту ситуацию лежит целиком и полностью на европейских государствах и тех государствах, которые ввели санкции против нашей страны", - сказал Песков журналистам."Газпром неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности Европейского континента, даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритания, США, Канада - они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку", - объяснил Песков.Он добавил, что существуют также юридические проблемы, связанные с действием санкций, которые требуют дополнительных гарантий, которые не предоставляются.
https://ria.ru/20220905/gaz-1814690034.html
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северный поток, евросоюз, экономика, дмитрий песков
Северный поток, Евросоюз, Экономика, Дмитрий Песков
08:25 06.09.2022 (обновлено: 10:15 06.09.2022)
 
Песков возложил ответственность за ситуацию с "Северным потоком" на ЕС

Песков: санкции Запада сделали систему обслуживания "Северного потока" неработоспособной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДиагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая"
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ремонтной обслуживание турбины "Северного потока" не производится, ответственность за ситуацию с газопроводом целиком и полностью на Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там произошла ситуация, которая по нашему техническому регламенту является потенциально опасной для работы, говорил "Газпром" про утечку масла. Нужно сервисное обслуживание, оно невозможно. Оно не производится. Как будут обстоять дела, наверное, технологически лучше спросить по деталям у представителей Газпрома, но я еще раз хочу подчеркнуть, мы с сожалением констатируем, что ответственность за эту ситуацию лежит целиком и полностью на европейских государствах и тех государствах, которые ввели санкции против нашей страны", - сказал Песков журналистам.
"Газпром неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности Европейского континента, даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритания, США, Канада - они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку", - объяснил Песков.
Он добавил, что существуют также юридические проблемы, связанные с действием санкций, которые требуют дополнительных гарантий, которые не предоставляются.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 22:53
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Северный потокЕвросоюзЭкономикаДмитрий Песков
 
 
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