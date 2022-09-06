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Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль - РИА Новости, 06.09.2022
Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
Остановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" стала главным фактором, который давит на курс российской валюты, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:18
2022-09-06T03:18
2022-09-06T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
бкс мир инвестиций
газпром
московская биржа
северный поток
рубль
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Остановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" стала главным фактором, который давит на курс российской валюты, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Емельянов добавил, что спрос на валюту со стороны компаний-импортеров растет, это видно по динамике ввоза товаров в Россию и по высоким объемам торгов на Московской бирже."Дисбаланс между спросом и предложением должен вызвать удорожание базовых валют, то есть падение рубля", - резюмировал Емельянов.Также ослабление рубля связано со структурой российского бюджета министерство финансов не может сокращать свои обязательства и траты по основным статьям расходов. Для правительства комфортным валютным курсом выступает отметка выше 70 рублей за доллар. По мнению собеседника "Прайма", к этой отметке валютный рынок может прийти уже до конца текущего года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бкс мир инвестиций, газпром, московская биржа, северный поток, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, БКС Мир инвестиций, Газпром, Московская биржа, Северный поток, Рубль
Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
Эксперт Емельянов заявил, что остановка "Северного потока" оказала давление на курс рубля