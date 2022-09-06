https://ria.ru/20220906/potok-1814700569.html

Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль

Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль - РИА Новости, 06.09.2022

Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль

Остановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" стала главным фактором, который давит на курс российской валюты, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:18

2022-09-06T03:18

2022-09-06T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

бкс мир инвестиций

газпром

московская биржа

северный поток

рубль

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Остановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" стала главным фактором, который давит на курс российской валюты, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Емельянов добавил, что спрос на валюту со стороны компаний-импортеров растет, это видно по динамике ввоза товаров в Россию и по высоким объемам торгов на Московской бирже."Дисбаланс между спросом и предложением должен вызвать удорожание базовых валют, то есть падение рубля", - резюмировал Емельянов.Также ослабление рубля связано со структурой российского бюджета министерство финансов не может сокращать свои обязательства и траты по основным статьям расходов. Для правительства комфортным валютным курсом выступает отметка выше 70 рублей за доллар. По мнению собеседника "Прайма", к этой отметке валютный рынок может прийти уже до конца текущего года.

https://ria.ru/20220905/dollar-1814622509.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, бкс мир инвестиций, газпром, московская биржа, северный поток, рубль