https://ria.ru/20220906/poteri-1814863839.html

Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций

Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 06.09.2022

Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов полагает, что Европейский союз с момента ведения незаконных санкций... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:24

2022-09-06T15:24

2022-09-06T15:24

андрей климов

россия

евросоюз

совет федерации рф

совет безопасности оон

экономика

в мире

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов полагает, что Европейский союз с момента ведения незаконных санкций против России каждый день с 2015 года теряет около 300 миллионов евро.По его словам, ЕС с момента ведения санкций каждый день с 2015 года теряет минимум 300 миллионов евро."Кому интересно, можно умножить с 2015 года на 365 и на 300 миллионов евро. Интересная цифра", - заключил он.

https://ria.ru/20220906/energokrizis-1814695828.html

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андрей климов, россия, евросоюз, совет федерации рф, совет безопасности оон, экономика, в мире, санкции в отношении россии