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Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 06.09.2022
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Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций
Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 06.09.2022
Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов полагает, что Европейский союз с момента ведения незаконных санкций... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:24
2022-09-06T15:24
андрей климов
россия
евросоюз
совет федерации рф
совет безопасности оон
экономика
в мире
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов полагает, что Европейский союз с момента ведения незаконных санкций против России каждый день с 2015 года теряет около 300 миллионов евро.По его словам, ЕС с момента ведения санкций каждый день с 2015 года теряет минимум 300 миллионов евро."Кому интересно, можно умножить с 2015 года на 365 и на 300 миллионов евро. Интересная цифра", - заключил он.
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андрей климов, россия, евросоюз, совет федерации рф, совет безопасности оон, экономика, в мире, санкции в отношении россии
Андрей Климов, Россия, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Совет Безопасности ООН, Экономика, В мире, Санкции в отношении России
15:24 06.09.2022
 
Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций

Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций в 300 миллионов евро в день

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Климов . Архивное фото
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов полагает, что Европейский союз с момента ведения незаконных санкций против России каждый день с 2015 года теряет около 300 миллионов евро.

"То, что называется санкциями незаконные рестрикции. В международном праве санкции – это то, что принимает Совбез ООН. Незаконная рестрикция противоречит международному праву и мировым правилам ведения торговли. Они противоречат гражданскому праву тех стран", - сказал Климов журналистам в ходе визита в Анкару.

По его словам, ЕС с момента ведения санкций каждый день с 2015 года теряет минимум 300 миллионов евро.
"Кому интересно, можно умножить с 2015 года на 365 и на 300 миллионов евро. Интересная цифра", - заключил он.
Трубопровод
Вчера, 00:28
Источник: некоторые страны ЕС недовольны и озабочены энергокризисом
 
Андрей КлимовРоссияЕвросоюзСовет Федерации РФСовет Безопасности ООНЭкономикаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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