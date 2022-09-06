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Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций
Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 06.09.2022
Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов полагает, что Европейский союз с момента ведения незаконных санкций... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:24
2022-09-06T15:24
2022-09-06T15:24
андрей климов
россия
евросоюз
совет федерации рф
совет безопасности оон
экономика
в мире
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов полагает, что Европейский союз с момента ведения незаконных санкций против России каждый день с 2015 года теряет около 300 миллионов евро.По его словам, ЕС с момента ведения санкций каждый день с 2015 года теряет минимум 300 миллионов евро."Кому интересно, можно умножить с 2015 года на 365 и на 300 миллионов евро. Интересная цифра", - заключил он.
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андрей климов, россия, евросоюз, совет федерации рф, совет безопасности оон, экономика, в мире, санкции в отношении россии
Андрей Климов, Россия, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Совет Безопасности ООН, Экономика, В мире, Санкции в отношении России
Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций
Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций в 300 миллионов евро в день