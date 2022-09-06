https://ria.ru/20220906/poteri-1814702429.html

Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления

Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления - РИА Новости, 06.09.2022

Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления

Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T02:21

2022-09-06T02:21

2022-09-06T04:20

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, убитых военных на Украине хоронят по-тихому, без СМИ и официальных почестей, чтобы скрыть масштаб потерь от украинского народа."Это самая крупная трагедия для украинской армии со времен иловайского и дебальцевского котлов на Донбассе", - подчеркнул Стремоусов.Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220905/vsu-1814590240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсонская область , украина