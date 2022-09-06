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Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления
Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления - РИА Новости, 06.09.2022
Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления
Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:21
2022-09-06T04:20
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, убитых военных на Украине хоронят по-тихому, без СМИ и официальных почестей, чтобы скрыть масштаб потерь от украинского народа."Это самая крупная трагедия для украинской армии со времен иловайского и дебальцевского котлов на Донбассе", - подчеркнул Стремоусов.Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина
02:21 06.09.2022 (обновлено: 04:20 06.09.2022)
 
Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления

Замглавы Херсонской ВГУ Стремоусов: Киев скрывает потерю трех тысяч человек в наступлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области. По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской", - сказал РИА Новости Стремоусов.

По его словам, убитых военных на Украине хоронят по-тихому, без СМИ и официальных почестей, чтобы скрыть масштаб потерь от украинского народа.
"Это самая крупная трагедия для украинской армии со времен иловайского и дебальцевского котлов на Донбассе", - подчеркнул Стремоусов.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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