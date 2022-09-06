02:21 06.09.2022 (обновлено: 04:20 06.09.2022)
Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления
Замглавы Херсонской ВГУ Стремоусов: Киев скрывает потерю трех тысяч человек в наступлении
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области. По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, убитых военных на Украине хоронят по-тихому, без СМИ и официальных почестей, чтобы скрыть масштаб потерь от украинского народа.
"Это самая крупная трагедия для украинской армии со времен иловайского и дебальцевского котлов на Донбассе", - подчеркнул Стремоусов.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.