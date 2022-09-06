https://ria.ru/20220906/potentsial-1814888367.html

Экспортный потенциал встреч на выставке CNR Food Istanbul превысил $25 млн

Экспортный потенциал встреч на выставке CNR Food Istanbul превысил $25 млн - РИА Новости, 06.09.2022

Экспортный потенциал встреч на выставке CNR Food Istanbul превысил $25 млн

Российские экспортеры под брендом Made in Russia провели более 150 целевых встреч с потенциальными партнерами на международной выставке CNR Food Istanbul,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:36

2022-09-06T16:36

2022-09-06T16:36

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

турция

россия

экономика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские экспортеры под брендом Made in Russia провели более 150 целевых встреч с потенциальными партнерами на международной выставке CNR Food Istanbul, которая завершилась 3 сентября в Турции; общий экспортный потенциал встреч превысил 25 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Экспортеры провели более 150 целевых встреч с торговыми агентами, среди которых были дистрибьюторские сети, международные логистические компании и известные торговые сети. Компании получили исключительную возможность пообщаться и обсудить перспективы сотрудничества с гостями выставки из разных стран, заинтересованных в российской продукции: Ливана, Саудовской Аравии, Ливии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Азербайджана, Турции. Общий экспортный потенциал проведенных встреч превысил 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Кроме того, экспортеры посетили семинар "Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров АПК Российского экспортного центра", а также встретились с начальником главного управления СЭЗ Стамбула Угуром Озджан.В течение четырех дней ведущие компании Ближнего Востока, Северной Африки, Балкан и Европы демонстрировали новинки в сфере пищевой промышленности: от основных продуктов питания до инновационного оборудования для пищевого производства. Российские компании впервые стали участниками выставки в этом году.13 производителей на коллективном стенде Made in Russia представили кондитерские изделия, полезные снеки, масложировую и мясную продукцию, безалкогольные напитки, икру, зерновые и уникальную соль со специями. Также участники бренда продемонстрировали новейшие технологии и упаковки для пищевых продуктов.

https://ria.ru/20220831/ekspozitsiya-1813506055.html

турция

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), турция, россия, экономика