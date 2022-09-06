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Экспортный потенциал встреч на выставке CNR Food Istanbul превысил $25 млн - РИА Новости, 06.09.2022
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Экспортный потенциал встреч на выставке CNR Food Istanbul превысил $25 млн
Экспортный потенциал встреч на выставке CNR Food Istanbul превысил $25 млн - РИА Новости, 06.09.2022
Экспортный потенциал встреч на выставке CNR Food Istanbul превысил $25 млн
Российские экспортеры под брендом Made in Russia провели более 150 целевых встреч с потенциальными партнерами на международной выставке CNR Food Istanbul,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:36
2022-09-06T16:36
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
турция
россия
экономика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские экспортеры под брендом Made in Russia провели более 150 целевых встреч с потенциальными партнерами на международной выставке CNR Food Istanbul, которая завершилась 3 сентября в Турции; общий экспортный потенциал встреч превысил 25 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Экспортеры провели более 150 целевых встреч с торговыми агентами, среди которых были дистрибьюторские сети, международные логистические компании и известные торговые сети. Компании получили исключительную возможность пообщаться и обсудить перспективы сотрудничества с гостями выставки из разных стран, заинтересованных в российской продукции: Ливана, Саудовской Аравии, Ливии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Азербайджана, Турции. Общий экспортный потенциал проведенных встреч превысил 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Кроме того, экспортеры посетили семинар "Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров АПК Российского экспортного центра", а также встретились с начальником главного управления СЭЗ Стамбула Угуром Озджан.В течение четырех дней ведущие компании Ближнего Востока, Северной Африки, Балкан и Европы демонстрировали новинки в сфере пищевой промышленности: от основных продуктов питания до инновационного оборудования для пищевого производства. Российские компании впервые стали участниками выставки в этом году.13 производителей на коллективном стенде Made in Russia представили кондитерские изделия, полезные снеки, масложировую и мясную продукцию, безалкогольные напитки, икру, зерновые и уникальную соль со специями. Также участники бренда продемонстрировали новейшие технологии и упаковки для пищевых продуктов.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), турция, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Турция, Россия, Экономика
16:36 06.09.2022
 

Экспортный потенциал встреч на выставке CNR Food Istanbul превысил $25 млн

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские экспортеры под брендом Made in Russia провели более 150 целевых встреч с потенциальными партнерами на международной выставке CNR Food Istanbul, которая завершилась 3 сентября в Турции; общий экспортный потенциал встреч превысил 25 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Экспортеры провели более 150 целевых встреч с торговыми агентами, среди которых были дистрибьюторские сети, международные логистические компании и известные торговые сети. Компании получили исключительную возможность пообщаться и обсудить перспективы сотрудничества с гостями выставки из разных стран, заинтересованных в российской продукции: Ливана, Саудовской Аравии, Ливии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Азербайджана, Турции. Общий экспортный потенциал проведенных встреч превысил 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Кроме того, экспортеры посетили семинар "Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров АПК Российского экспортного центра", а также встретились с начальником главного управления СЭЗ Стамбула Угуром Озджан.
В течение четырех дней ведущие компании Ближнего Востока, Северной Африки, Балкан и Европы демонстрировали новинки в сфере пищевой промышленности: от основных продуктов питания до инновационного оборудования для пищевого производства. Российские компании впервые стали участниками выставки в этом году.
13 производителей на коллективном стенде Made in Russia представили кондитерские изделия, полезные снеки, масложировую и мясную продукцию, безалкогольные напитки, икру, зерновые и уникальную соль со специями. Также участники бренда продемонстрировали новейшие технологии и упаковки для пищевых продуктов.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 17:27
Экспозиция Made in Russia открылась на турецкой выставке CNR Food Istanbul
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ТурцияРоссияЭкономика
 
 
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