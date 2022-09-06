Экспортный потенциал встреч на выставке CNR Food Istanbul превысил $25 млн
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские экспортеры под брендом Made in Russia провели более 150 целевых встреч с потенциальными партнерами на международной выставке CNR Food Istanbul, которая завершилась 3 сентября в Турции; общий экспортный потенциал встреч превысил 25 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Экспортеры провели более 150 целевых встреч с торговыми агентами, среди которых были дистрибьюторские сети, международные логистические компании и известные торговые сети. Компании получили исключительную возможность пообщаться и обсудить перспективы сотрудничества с гостями выставки из разных стран, заинтересованных в российской продукции: Ливана, Саудовской Аравии, Ливии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Азербайджана, Турции. Общий экспортный потенциал проведенных встреч превысил 25 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Кроме того, экспортеры посетили семинар "Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров АПК Российского экспортного центра", а также встретились с начальником главного управления СЭЗ Стамбула Угуром Озджан.
В течение четырех дней ведущие компании Ближнего Востока, Северной Африки, Балкан и Европы демонстрировали новинки в сфере пищевой промышленности: от основных продуктов питания до инновационного оборудования для пищевого производства. Российские компании впервые стали участниками выставки в этом году.
13 производителей на коллективном стенде Made in Russia представили кондитерские изделия, полезные снеки, масложировую и мясную продукцию, безалкогольные напитки, икру, зерновые и уникальную соль со специями. Также участники бренда продемонстрировали новейшие технологии и упаковки для пищевых продуктов.