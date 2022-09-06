https://ria.ru/20220906/poshliny-1814894664.html

Путин выступил против обнуления импортных пошлин на оборудование

Путин выступил против обнуления импортных пошлин на оборудование - РИА Новости, 06.09.2022

Путин выступил против обнуления импортных пошлин на оборудование

При обнулении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющих в настоящее время аналогов российского производства, никогда ничего российского не... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:55

2022-09-06T16:55

2022-09-06T16:55

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. При обнулении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющих в настоящее время аналогов российского производства, никогда ничего российского не появится, нужны тонкие решения с временным периодом, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу вопроса о временном снижении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющие в настоящее время аналогов российского производства. Во всех отраслях одно и то же. Стоит обнулить, будем завозить, никогда ничего российского не появится, я вас уверяю. Потому что это будет относительно качественное, относительно дешевое, и наш производитель не сможет завоевать свой рынок. А с другой стороны понятно, что чего-то просто нет, ну, невозможно купить на внутреннем рынке", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в РФ.Поэтому здесь, подчеркнул президент, "нужны решения тонкие, связанные с определенным лагом по времени"."Сказать - да, вот с такого-то времени, допустим, беспошлинно, с такого-то пошлины вводятся, начинают расти, чтобы и наш производитель понимал, что если он уложится в производство, что с такого-то момента у него на внутреннем рынке появятся преференции, а не проблемы... Надо учесть и не просто обнулять, а показать перспективу нашим производителями, чтобы у них появилось желание производить здесь", - пояснил он.

https://ria.ru/20220906/ekonomika-1814797448.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия