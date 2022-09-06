https://ria.ru/20220906/pokushenie-1814900327.html

Власти рассказали, кто стоит за покушением на коменданта Бердянска

Власти рассказали, кто стоит за покушением на коменданта Бердянска - РИА Новости, 06.09.2022

Власти рассказали, кто стоит за покушением на коменданта Бердянска

За покушением на коменданта города Бердянск Запорожской области стоит украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), идет поиск ее участников, сообщил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:09

2022-09-06T17:09

2022-09-06T17:09

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. За покушением на коменданта города Бердянск Запорожской области стоит украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), идет поиск ее участников, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Артему Бардину, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу."За совершением теракта и покушением на коменданта Бердянска стоят террористы режима Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, сейчас идет поиск украинской ДРГ.

https://ria.ru/20220906/berdyansk-1814894870.html

запорожская область

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир рогов, запорожская область, бердянск