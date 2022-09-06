https://ria.ru/20220906/pokushenie-1814900327.html
Власти рассказали, кто стоит за покушением на коменданта Бердянска
Власти рассказали, кто стоит за покушением на коменданта Бердянска - РИА Новости, 06.09.2022
Власти рассказали, кто стоит за покушением на коменданта Бердянска
За покушением на коменданта города Бердянск Запорожской области стоит украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), идет поиск ее участников, сообщил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:09
2022-09-06T17:09
2022-09-06T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. За покушением на коменданта города Бердянск Запорожской области стоит украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), идет поиск ее участников, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Артему Бардину, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу."За совершением теракта и покушением на коменданта Бердянска стоят террористы режима Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, сейчас идет поиск украинской ДРГ.
https://ria.ru/20220906/berdyansk-1814894870.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская область, бердянск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Бердянск
Власти рассказали, кто стоит за покушением на коменданта Бердянска
Власти Запорожья: за покушением на коменданта Бердянска стоят украинские диверсанты
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. За покушением на коменданта города Бердянск Запорожской области стоит украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), идет поиск ее участников, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что в центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Артему Бардину, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
"За совершением теракта и покушением на коменданта Бердянска стоят террористы режима Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, сейчас идет поиск украинской ДРГ.