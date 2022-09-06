Рейтинг@Mail.ru
Глава Ростуризма: поисковые работы в районе Ключевской сопки продолжаются - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220906/poisk-1814711283.html
Глава Ростуризма: поисковые работы в районе Ключевской сопки продолжаются
Глава Ростуризма: поисковые работы в районе Ключевской сопки продолжаются - РИА Новости, 06.09.2022
Глава Ростуризма: поисковые работы в районе Ключевской сопки продолжаются
Работы по поиску пропавших туристов на Камчатке в районе Ключевского вулкана продолжаются, по данным региональных властей трое выживших человек эвакуированы,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:54
2022-09-06T05:54
туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
происшествия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765396_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b9aac232f491dba3eb08e18251f9f0b0.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Работы по поиску пропавших туристов на Камчатке в районе Ключевского вулкана продолжаются, по данным региональных властей трое выживших человек эвакуированы, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК РФ сообщил, что всего погибли девять человек."По данным региональных властей, спасатели эвакуировали с Ключевского вулкана на Камчатке троих человек – двоих туристов и гида. Они находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. ... Поисковые работы в районе вулкана продолжаются", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас пострадавших эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск для оказания всей необходимой помощи.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220905/vulkan-1814546257.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765396_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b532931998b7711d090262a0e6e0f49a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), происшествия, новости - туризм
Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Происшествия, Новости - Туризм
05:54 06.09.2022
 
Глава Ростуризма: поисковые работы в районе Ключевской сопки продолжаются

Глава Ростуризма Догузова: поисковые работы в районе Ключевского вулкана продолжаются

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Работы по поиску пропавших туристов на Камчатке в районе Ключевского вулкана продолжаются, по данным региональных властей трое выживших человек эвакуированы, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК РФ сообщил, что всего погибли девять человек.
"По данным региональных властей, спасатели эвакуировали с Ключевского вулкана на Камчатке троих человек – двоих туристов и гида. Они находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. ... Поисковые работы в районе вулкана продолжаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас пострадавших эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск для оказания всей необходимой помощи.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 14:20
Источник: глава компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержан
 
ТуризмЗарина ДогузоваРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала