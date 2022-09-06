Глава Ростуризма: поисковые работы в районе Ключевской сопки продолжаются
Глава Ростуризма Догузова: поисковые работы в районе Ключевского вулкана продолжаются
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Работы по поиску пропавших туристов на Камчатке в районе Ключевского вулкана продолжаются, по данным региональных властей трое выживших человек эвакуированы, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК РФ сообщил, что всего погибли девять человек.
"По данным региональных властей, спасатели эвакуировали с Ключевского вулкана на Камчатке троих человек – двоих туристов и гида. Они находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. ... Поисковые работы в районе вулкана продолжаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас пострадавших эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск для оказания всей необходимой помощи.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.