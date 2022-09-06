https://ria.ru/20220906/poisk-1814711283.html

Глава Ростуризма: поисковые работы в районе Ключевской сопки продолжаются

Глава Ростуризма: поисковые работы в районе Ключевской сопки продолжаются - РИА Новости, 06.09.2022

Глава Ростуризма: поисковые работы в районе Ключевской сопки продолжаются

Работы по поиску пропавших туристов на Камчатке в районе Ключевского вулкана продолжаются, по данным региональных властей трое выживших человек эвакуированы,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:54

2022-09-06T05:54

2022-09-06T05:54

туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

происшествия

новости - туризм

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Работы по поиску пропавших туристов на Камчатке в районе Ключевского вулкана продолжаются, по данным региональных властей трое выживших человек эвакуированы, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК РФ сообщил, что всего погибли девять человек."По данным региональных властей, спасатели эвакуировали с Ключевского вулкана на Камчатке троих человек – двоих туристов и гида. Они находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. ... Поисковые работы в районе вулкана продолжаются", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас пострадавших эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск для оказания всей необходимой помощи.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220905/vulkan-1814546257.html

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Максим Горбачев

зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), происшествия, новости - туризм