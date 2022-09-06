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ВТБ окажет поддержку Дальневосточной корпорации Синьсин - РИА Новости, 06.09.2022
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ВТБ окажет поддержку Дальневосточной корпорации Синьсин
ВТБ окажет поддержку Дальневосточной корпорации Синьсин - РИА Новости, 06.09.2022
ВТБ окажет поддержку Дальневосточной корпорации Синьсин
Банк ВТБ и ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных проектов в рамках инвестиционной деятельности... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:35
2022-09-06T22:10
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Банк ВТБ и ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных проектов в рамках инвестиционной деятельности китайского партнера, сообщает банк.Как отмечается в сообщении, ВТБ окажет финансовую, консультационную и другую поддержку в реализации планов корпорации в России. Китайская компания планирует строительство в районе бухты Пяти охотников Шкотовского района Приморского края крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 7 миллионов тонн в год, а также морского порта (газовый терминал Валентина) по перевалке 7 миллионов СПГ и 1 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) в год.Подписи под документом на полях ВЭФ-2022 поставили старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук и гендиректор ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" Ли Шаоши."Ускоренное развитие Дальнего Востока – один из приоритетов российской экономической политики. Банк ВТБ как стратегическая финансовая организация оказывает и далее готов оказывать поддержку проектам, дающим мультипликативный эффект. Считаем, что инвестиции в Дальний Восток – одно из самых перспективных направлений развития сотрудничества с китайскими партнерами в России", - приводятся в сообщении слова Сергейчука.ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" входит в АО "Корпорация энергетической промышленности Чжуню Синьсин" - китайскую государственную многопрофильную холдинговую компанию."Мы уверены, что сотрудничество с банком ВТБ будет содействовать успешной реализации проекта. Считаем важным в долгосрочной перспективе наладить взаимовыгодное сотрудничество как между китайскими и российскими энергетическими и финансовыми компаниями, так и с компаниями из более широкого круга отраслей", - отметил Ли Шаоши.
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втб, дальний восток, россия, экономика, новости компаний - экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
ВТБ, Дальний Восток, Россия, Экономика, Новости компаний - Экономика, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
12:35 06.09.2022 (обновлено: 22:10 06.09.2022)
 

ВТБ окажет поддержку Дальневосточной корпорации Синьсин

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСтенд банка "ВТБ"
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Банк ВТБ и ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных проектов в рамках инвестиционной деятельности китайского партнера, сообщает банк.
Как отмечается в сообщении, ВТБ окажет финансовую, консультационную и другую поддержку в реализации планов корпорации в России. Китайская компания планирует строительство в районе бухты Пяти охотников Шкотовского района Приморского края крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 7 миллионов тонн в год, а также морского порта (газовый терминал Валентина) по перевалке 7 миллионов СПГ и 1 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) в год.
Подписи под документом на полях ВЭФ-2022 поставили старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук и гендиректор ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" Ли Шаоши.
"Ускоренное развитие Дальнего Востока – один из приоритетов российской экономической политики. Банк ВТБ как стратегическая финансовая организация оказывает и далее готов оказывать поддержку проектам, дающим мультипликативный эффект. Считаем, что инвестиции в Дальний Восток – одно из самых перспективных направлений развития сотрудничества с китайскими партнерами в России", - приводятся в сообщении слова Сергейчука.
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ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" входит в АО "Корпорация энергетической промышленности Чжуню Синьсин" - китайскую государственную многопрофильную холдинговую компанию.
"Мы уверены, что сотрудничество с банком ВТБ будет содействовать успешной реализации проекта. Считаем важным в долгосрочной перспективе наладить взаимовыгодное сотрудничество как между китайскими и российскими энергетическими и финансовыми компаниями, так и с компаниями из более широкого круга отраслей", - отметил Ли Шаоши.
 
ВТБДальний ВостокРоссияЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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