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ВТБ окажет поддержку Дальневосточной корпорации Синьсин

ВТБ окажет поддержку Дальневосточной корпорации Синьсин - РИА Новости, 06.09.2022

ВТБ окажет поддержку Дальневосточной корпорации Синьсин

Банк ВТБ и ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных проектов в рамках инвестиционной деятельности... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:35

2022-09-06T12:35

2022-09-06T22:10

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Банк ВТБ и ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных проектов в рамках инвестиционной деятельности китайского партнера, сообщает банк.Как отмечается в сообщении, ВТБ окажет финансовую, консультационную и другую поддержку в реализации планов корпорации в России. Китайская компания планирует строительство в районе бухты Пяти охотников Шкотовского района Приморского края крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 7 миллионов тонн в год, а также морского порта (газовый терминал Валентина) по перевалке 7 миллионов СПГ и 1 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) в год.Подписи под документом на полях ВЭФ-2022 поставили старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук и гендиректор ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" Ли Шаоши."Ускоренное развитие Дальнего Востока – один из приоритетов российской экономической политики. Банк ВТБ как стратегическая финансовая организация оказывает и далее готов оказывать поддержку проектам, дающим мультипликативный эффект. Считаем, что инвестиции в Дальний Восток – одно из самых перспективных направлений развития сотрудничества с китайскими партнерами в России", - приводятся в сообщении слова Сергейчука.ООО "Дальневосточная корпорация Синьсин" входит в АО "Корпорация энергетической промышленности Чжуню Синьсин" - китайскую государственную многопрофильную холдинговую компанию."Мы уверены, что сотрудничество с банком ВТБ будет содействовать успешной реализации проекта. Считаем важным в долгосрочной перспективе наладить взаимовыгодное сотрудничество как между китайскими и российскими энергетическими и финансовыми компаниями, так и с компаниями из более широкого круга отраслей", - отметил Ли Шаоши.

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Алёна Пава

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