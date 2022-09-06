https://ria.ru/20220906/podderzhka-1814768502.html
Киселев оценил роль СМИ в создании консенсуса поддержки Путина
Киселев оценил роль СМИ в создании консенсуса поддержки Путина - РИА Новости, 06.09.2022
Киселев оценил роль СМИ в создании консенсуса поддержки Путина
Консенсус поддержки президента России Владимира Путина в условиях специальной военной операции говорит о результативности российских СМИ, сообщил генеральный... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:08
2022-09-06T11:08
2022-09-06T11:08
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Консенсус поддержки президента России Владимира Путина в условиях специальной военной операции говорит о результативности российских СМИ, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Консенсус поддержки президента в условиях специальной военной операции говорит о том, что российские СМИ работают результативно, они пользуются поддержкой, есть доверие к российским СМИ и есть запрос на точную и быструю информацию, как и на новости, так и на аналитику", - сказал Киселев на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне" на ВЭФ.Киселев подчеркнул, что он абсолютно не согласен с тем, кто может быть говорил или всегда говорит, что Россия проигрывает в информационной войне. В стране хорошее настроение в условиях беспрецедентного санкционного давления, добавил генеральный директор медиагруппы."Я считаю, что в России настал момент истины, когда мы можем позволить говорить только правду и только правда собственно и работает", - отметил Киселев.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220906/konsolidatsiya-1814752986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, миа "россия сегодня", дмитрий киселев
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев
Киселев оценил роль СМИ в создании консенсуса поддержки Путина
Глава "России сегодня" Киселев: консенсус поддержки Путина говорит о результативности СМИ
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Консенсус поддержки президента России Владимира Путина в условиях специальной военной операции говорит о результативности российских СМИ, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Консенсус поддержки президента в условиях специальной военной операции говорит о том, что российские СМИ работают результативно, они пользуются поддержкой, есть доверие к российским СМИ и есть запрос на точную и быструю информацию, как и на новости, так и на аналитику", - сказал Киселев на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне" на ВЭФ.
Киселев подчеркнул, что он абсолютно не согласен с тем, кто может быть говорил или всегда говорит, что Россия проигрывает в информационной войне. В стране хорошее настроение в условиях беспрецедентного санкционного давления, добавил генеральный директор медиагруппы.
"Я считаю, что в России настал момент истины, когда мы можем позволить говорить только правду и только правда собственно и работает", - отметил Киселев.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".