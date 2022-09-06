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В МИД оценили идею посредничества третьей страны в обмене пленными с Киевом - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/plennye-1814726982.html
В МИД оценили идею посредничества третьей страны в обмене пленными с Киевом
В МИД оценили идею посредничества третьей страны в обмене пленными с Киевом - РИА Новости, 06.09.2022
В МИД оценили идею посредничества третьей страны в обмене пленными с Киевом
Посредничество третьей страны в обмене пленными, задержанными в ходе спецоперации РФ на Украине, не принесёт процессу добавленной стоимости, заявил в интервью... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:51
2022-09-06T09:21
специальная военная операция на украине
андрей руденко
россия
украина
политика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Посредничество третьей страны в обмене пленными, задержанными в ходе спецоперации РФ на Украине, не принесёт процессу добавленной стоимости, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, Москва уделяет "большое внимание вопросам обмена пленными и удерживаемыми лицами, держим эту тематику на постоянном контроле". Он добавил, что РФ крайне "обеспокоена жестоким обращением украинских силовиков с пленными российскими военнослужащими, бесчеловечными условиями их содержания, в этой связи основная цель – вернуть как можно больше наших людей домой"."Что касается украинских военнопленных, то их дальнейшая судьба может решаться только после рассмотрения конкретных дел судебными органами ДНР и ЛНР. В их компетенцию мы вмешиваться не собираемся. Если они примут решение о возможности включения того или иного задержанного в списки на обмен – после этого будут запущены соответствующие процедуры. Не думаем, что привлечение в эту работу третьих лиц будет иметь какую-либо добавленную стоимость", - сказал Руденко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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андрей руденко, россия, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Руденко, Россия, Украина, Политика
08:51 06.09.2022 (обновлено: 09:21 06.09.2022)
 
В МИД оценили идею посредничества третьей страны в обмене пленными с Киевом

Замглавы МИД Руденко: посредничество третьей страны в обмене пленными с Украиной не нужно

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов выезжает с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Посредничество третьей страны в обмене пленными, задержанными в ходе спецоперации РФ на Украине, не принесёт процессу добавленной стоимости, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, Москва уделяет "большое внимание вопросам обмена пленными и удерживаемыми лицами, держим эту тематику на постоянном контроле". Он добавил, что РФ крайне "обеспокоена жестоким обращением украинских силовиков с пленными российскими военнослужащими, бесчеловечными условиями их содержания, в этой связи основная цель – вернуть как можно больше наших людей домой".
"Что касается украинских военнопленных, то их дальнейшая судьба может решаться только после рассмотрения конкретных дел судебными органами ДНР и ЛНР. В их компетенцию мы вмешиваться не собираемся. Если они примут решение о возможности включения того или иного задержанного в списки на обмен – после этого будут запущены соответствующие процедуры. Не думаем, что привлечение в эту работу третьих лиц будет иметь какую-либо добавленную стоимость", - сказал Руденко.
Читайте полный текст интервью >>>
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