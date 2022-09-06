08:51 06.09.2022 (обновлено: 09:21 06.09.2022)
В МИД оценили идею посредничества третьей страны в обмене пленными с Киевом
Замглавы МИД Руденко: посредничество третьей страны в обмене пленными с Украиной не нужно
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Посредничество третьей страны в обмене пленными, задержанными в ходе спецоперации РФ на Украине, не принесёт процессу добавленной стоимости, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, Москва уделяет "большое внимание вопросам обмена пленными и удерживаемыми лицами, держим эту тематику на постоянном контроле". Он добавил, что РФ крайне "обеспокоена жестоким обращением украинских силовиков с пленными российскими военнослужащими, бесчеловечными условиями их содержания, в этой связи основная цель – вернуть как можно больше наших людей домой".
"Что касается украинских военнопленных, то их дальнейшая судьба может решаться только после рассмотрения конкретных дел судебными органами ДНР и ЛНР. В их компетенцию мы вмешиваться не собираемся. Если они примут решение о возможности включения того или иного задержанного в списки на обмен – после этого будут запущены соответствующие процедуры. Не думаем, что привлечение в эту работу третьих лиц будет иметь какую-либо добавленную стоимость", - сказал Руденко.