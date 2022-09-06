https://ria.ru/20220906/plennye-1814726982.html

В МИД оценили идею посредничества третьей страны в обмене пленными с Киевом

В МИД оценили идею посредничества третьей страны в обмене пленными с Киевом - РИА Новости, 06.09.2022

В МИД оценили идею посредничества третьей страны в обмене пленными с Киевом

Посредничество третьей страны в обмене пленными, задержанными в ходе спецоперации РФ на Украине, не принесёт процессу добавленной стоимости, заявил в интервью... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:51

2022-09-06T08:51

2022-09-06T09:21

специальная военная операция на украине

андрей руденко

россия

украина

политика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Посредничество третьей страны в обмене пленными, задержанными в ходе спецоперации РФ на Украине, не принесёт процессу добавленной стоимости, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, Москва уделяет "большое внимание вопросам обмена пленными и удерживаемыми лицами, держим эту тематику на постоянном контроле". Он добавил, что РФ крайне "обеспокоена жестоким обращением украинских силовиков с пленными российскими военнослужащими, бесчеловечными условиями их содержания, в этой связи основная цель – вернуть как можно больше наших людей домой"."Что касается украинских военнопленных, то их дальнейшая судьба может решаться только после рассмотрения конкретных дел судебными органами ДНР и ЛНР. В их компетенцию мы вмешиваться не собираемся. Если они примут решение о возможности включения того или иного задержанного в списки на обмен – после этого будут запущены соответствующие процедуры. Не думаем, что привлечение в эту работу третьих лиц будет иметь какую-либо добавленную стоимость", - сказал Руденко.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей руденко, россия, украина, политика