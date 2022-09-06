https://ria.ru/20220906/platforma-1814558412.html
Индия, ОАЭ, Армения, Азербайджан присоединились к Цифровой платформе МСП.РФ
Индия, ОАЭ, Армения, Азербайджан присоединились к Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 06.09.2022
Индия, ОАЭ, Армения, Азербайджан присоединились к Цифровой платформе МСП.РФ
Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:00
2022-09-06T06:00
2022-09-06T06:00
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
технологии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).В настоящий момент сервис платформы "Производственная кооперация и сбыт" отражает потребности 29 зарубежных компаний. Раннее на платформе разместили свой спрос белорусские промышленные гиганты, говорится в сообщении.Спрос зарубежных компаний разнится по классу продукции. Так, например, предприятия Индии сосредоточены на промышленных составляющих: им нужны гидравлические цилиндры и силовые агрегаты, а из Армении приходят заявки на товары народного потребления: овсяные хлопья, сгущенное молоко, гречку. Предприятия Азербайджана и ОАЭ интересуют строительные пиломатериалы."Буквально за месяц в апреле мы запустили на нашей платформе МСП.РФ сервис, который находит новые рынки сбыта и поставщиков, в том числе взамен ушедших. Так, оцифрован спрос крупных компаний, ритейлеров. Они ищут поставщиков по 11 тысячам позиций, и мы им помогаем. Кроме того, к нашему сервису присоединились зарубежные компании из Беларуси, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ. Это 282 запросных позиций. Есть и первые успехи. Наша отечественная производственная компания уже подписала договоры c армянской фирмой на поставку 4 миллионов стеклянных бутылок в год. И 3 компании прошли аудит и стали потенциальными поставщиками белорусских промышленных гигантов. Еще 5 компаний на подходе", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Помимо запроса на продукцию производственных компаний через сервис можно узнать запрос на продукцию крупных ритейлеров и подать заявку в "Пятерочку", "Перекресток" или "Фермерский островок". Кроме частного сектора, на сервисе представлен модуль "Витрина закупок малого объема, в котором собраны сведения с 7 электронных площадок, где размещены закупки государственных компаний на сумму до 500 тысяч рублей.Цифровая платформа МСП.РФ реализуется совместно с Минэкономразвития в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, экономика, технологии
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Экономика, Технологии
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
В настоящий момент сервис платформы "Производственная кооперация и сбыт" отражает потребности 29 зарубежных компаний. Раннее на платформе разместили свой спрос белорусские промышленные гиганты, говорится в сообщении.
Спрос зарубежных компаний разнится по классу продукции. Так, например, предприятия Индии сосредоточены на промышленных составляющих: им нужны гидравлические цилиндры и силовые агрегаты, а из Армении приходят заявки на товары народного потребления: овсяные хлопья, сгущенное молоко, гречку. Предприятия Азербайджана и ОАЭ интересуют строительные пиломатериалы.
"Буквально за месяц в апреле мы запустили на нашей платформе МСП.РФ сервис, который находит новые рынки сбыта и поставщиков, в том числе взамен ушедших. Так, оцифрован спрос крупных компаний, ритейлеров. Они ищут поставщиков по 11 тысячам позиций, и мы им помогаем. Кроме того, к нашему сервису присоединились зарубежные компании из Беларуси
, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ. Это 282 запросных позиций. Есть и первые успехи. Наша отечественная производственная компания уже подписала договоры c армянской фирмой на поставку 4 миллионов стеклянных бутылок в год. И 3 компании прошли аудит и стали потенциальными поставщиками белорусских промышленных гигантов. Еще 5 компаний на подходе", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
Помимо запроса на продукцию производственных компаний через сервис можно узнать запрос на продукцию крупных ритейлеров и подать заявку в "Пятерочку", "Перекресток" или "Фермерский островок". Кроме частного сектора, на сервисе представлен модуль "Витрина закупок малого объема, в котором собраны сведения с 7 электронных площадок, где размещены закупки государственных компаний на сумму до 500 тысяч рублей.
Цифровая платформа МСП.РФ реализуется совместно с Минэкономразвития
в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова
.