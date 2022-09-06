https://ria.ru/20220906/platezhi-1814724782.html

Цифровые атташе будут помогать в проведении платежей за рубеж

Цифровые атташе будут помогать в проведении платежей за рубеж - РИА Новости, 06.09.2022

Цифровые атташе будут помогать в проведении платежей за рубеж

Программа российских цифровых атташе, уже развернутая в 17 странах, должна будет помочь в устранении проблем при проведении транснграничных денежных платежей,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:35

2022-09-06T08:35

2022-09-06T08:35

экономика

максим паршин

ближний восток

русский (остров)

владивосток

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Программа российских цифровых атташе, уже развернутая в 17 странах, должна будет помочь в устранении проблем при проведении транснграничных денежных платежей, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин."Проблема проведения денежных платежей за границу есть, и есть программа цифровых атташе, в 17 странах уже развернута. Одной из их основных задач будет проведение платежей за рубеж", - сказал Паршин во время сессии "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта" на Восточном экономическом форуме.Программа цифровых атташе была запущена в феврале 2022 года в рамках реализации мероприятий второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Соответствующее соглашение было подписано при участии Минцифры, а также Минпромторга и РФРИТ. Как отмечалось, участники проекта должны, в частности, помочь российским IT-компаниям, выходящим на зарубежные рынки, с продажами их программного обеспечения.По словам гендиректора компании по разработке роботов Promobot Максима Чугунова, также присутствовавшего на сессии, проблема проведения платежей действительно существует, "платежи не проходят, они отклоняются на уровне самих банков". Он отметил, что банки даже не пытаются проводить платежи, чтобы "не попасть под вторичные санкции"."У нас на протяжении долгого времени 60% выручки шло от экспорта. ... Всего есть 43 страны мира, где работает наша продукция, сейчас даже в дружественных странах - Ближний Восток, арабский мир, которые ценят нашу продукцию, даже там мы сейчас встречаемся с трудностями логистики денег", - подчеркнул Чугунов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220902/unionpay-1813940277.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220822/platezhi-1811192200.html

ближний восток

русский (остров)

владивосток

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Варвара Скокшина

экономика, максим паршин, ближний восток, русский (остров), владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)