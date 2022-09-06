Рейтинг@Mail.ru
Цифровые атташе будут помогать в проведении платежей за рубеж - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/platezhi-1814724782.html
Цифровые атташе будут помогать в проведении платежей за рубеж
Цифровые атташе будут помогать в проведении платежей за рубеж - РИА Новости, 06.09.2022
Цифровые атташе будут помогать в проведении платежей за рубеж
Программа российских цифровых атташе, уже развернутая в 17 странах, должна будет помочь в устранении проблем при проведении транснграничных денежных платежей,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:35
2022-09-06T08:35
экономика
максим паршин
ближний восток
русский (остров)
владивосток
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Программа российских цифровых атташе, уже развернутая в 17 странах, должна будет помочь в устранении проблем при проведении транснграничных денежных платежей, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин."Проблема проведения денежных платежей за границу есть, и есть программа цифровых атташе, в 17 странах уже развернута. Одной из их основных задач будет проведение платежей за рубеж", - сказал Паршин во время сессии "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта" на Восточном экономическом форуме.Программа цифровых атташе была запущена в феврале 2022 года в рамках реализации мероприятий второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Соответствующее соглашение было подписано при участии Минцифры, а также Минпромторга и РФРИТ. Как отмечалось, участники проекта должны, в частности, помочь российским IT-компаниям, выходящим на зарубежные рынки, с продажами их программного обеспечения.По словам гендиректора компании по разработке роботов Promobot Максима Чугунова, также присутствовавшего на сессии, проблема проведения платежей действительно существует, "платежи не проходят, они отклоняются на уровне самих банков". Он отметил, что банки даже не пытаются проводить платежи, чтобы "не попасть под вторичные санкции"."У нас на протяжении долгого времени 60% выручки шло от экспорта. ... Всего есть 43 страны мира, где работает наша продукция, сейчас даже в дружественных странах - Ближний Восток, арабский мир, которые ценят нашу продукцию, даже там мы сейчас встречаемся с трудностями логистики денег", - подчеркнул Чугунов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220902/unionpay-1813940277.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220822/platezhi-1811192200.html
ближний восток
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим паршин, ближний восток, русский (остров), владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Максим Паршин, Ближний Восток, Русский (остров), Владивосток, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
08:35 06.09.2022
 
Цифровые атташе будут помогать в проведении платежей за рубеж

Замглавы Минцифры Паршин: цифровые атташе будут помогать в проведении платежей за рубеж

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Программа российских цифровых атташе, уже развернутая в 17 странах, должна будет помочь в устранении проблем при проведении транснграничных денежных платежей, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.
"Проблема проведения денежных платежей за границу есть, и есть программа цифровых атташе, в 17 странах уже развернута. Одной из их основных задач будет проведение платежей за рубеж", - сказал Паршин во время сессии "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта" на Восточном экономическом форуме.
Программа цифровых атташе была запущена в феврале 2022 года в рамках реализации мероприятий второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Соответствующее соглашение было подписано при участии Минцифры, а также Минпромторга и РФРИТ. Как отмечалось, участники проекта должны, в частности, помочь российским IT-компаниям, выходящим на зарубежные рынки, с продажами их программного обеспечения.
По словам гендиректора компании по разработке роботов Promobot Максима Чугунова, также присутствовавшего на сессии, проблема проведения платежей действительно существует, "платежи не проходят, они отклоняются на уровне самих банков". Он отметил, что банки даже не пытаются проводить платежи, чтобы "не попасть под вторичные санкции".
Новая платежная карта Международной Китайской платежной системы UnionPay в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 11:15Сказано в эфире
"Дьявол в деталях": эксперт оценила ограничение работы UnionPay в РФ
"У нас на протяжении долгого времени 60% выручки шло от экспорта. ... Всего есть 43 страны мира, где работает наша продукция, сейчас даже в дружественных странах - Ближний Восток, арабский мир, которые ценят нашу продукцию, даже там мы сейчас встречаемся с трудностями логистики денег", - подчеркнул Чугунов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 07:25В мире
РФ и Индия могут признать платежные системы друг друга, пишут СМИ
 
ЭкономикаМаксим ПаршинБлижний ВостокРусский (остров)ВладивостокМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала