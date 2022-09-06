Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/peskov-1814773806.html
Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря
Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря - РИА Новости, 06.09.2022
Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не думал о том, чем именно займется после того, как оставит свой пост, но отметил, что без дела... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:30
2022-09-06T11:30
политика
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не думал о том, чем именно займется после того, как оставит свой пост, но отметил, что без дела сидеть не собирается."Я не думал об этом. Если я буду востребован, мне предложат когда-то что-то другое. Если я не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать. Без дела никто не собирается сидеть", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220906/kadyrov-1814697091.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
11:30 06.09.2022
 
Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря

Песков заявил, что не будет сидеть без дела, когда уйдет с поста пресс-секретаря Путина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не думал о том, чем именно займется после того, как оставит свой пост, но отметил, что без дела сидеть не собирается.
"Я не думал об этом. Если я буду востребован, мне предложат когда-то что-то другое. Если я не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать. Без дела никто не собирается сидеть", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК в ответ на соответствующий вопрос.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 00:40
Кадыров прокомментировал слова о бессрочном отпуске
 
ПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала