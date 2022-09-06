https://ria.ru/20220906/peskov-1814773806.html

Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря

Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря - РИА Новости, 06.09.2022

Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не думал о том, чем именно займется после того, как оставит свой пост, но отметил, что без дела... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:30

2022-09-06T11:30

2022-09-06T11:30

политика

россия

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не думал о том, чем именно займется после того, как оставит свой пост, но отметил, что без дела сидеть не собирается."Я не думал об этом. Если я буду востребован, мне предложат когда-то что-то другое. Если я не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать. Без дела никто не собирается сидеть", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220906/kadyrov-1814697091.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков