https://ria.ru/20220906/peskov-1814773806.html
Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря
Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря - РИА Новости, 06.09.2022
Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не думал о том, чем именно займется после того, как оставит свой пост, но отметил, что без дела... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:30
2022-09-06T11:30
2022-09-06T11:30
политика
россия
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не думал о том, чем именно займется после того, как оставит свой пост, но отметил, что без дела сидеть не собирается."Я не думал об этом. Если я буду востребован, мне предложат когда-то что-то другое. Если я не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать. Без дела никто не собирается сидеть", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220906/kadyrov-1814697091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, что будет делать, когда уйдет с поста пресс-секретаря
Песков заявил, что не будет сидеть без дела, когда уйдет с поста пресс-секретаря Путина