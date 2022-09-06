Рейтинг@Mail.ru
Семьи погибших в вузе в Перми подали иски на 18 миллионов рублей - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/perm-1814766944.html
Семьи погибших в вузе в Перми подали иски на 18 миллионов рублей
Семьи погибших в вузе в Перми подали иски на 18 миллионов рублей - РИА Новости, 06.09.2022
Семьи погибших в вузе в Перми подали иски на 18 миллионов рублей
Родственники погибших при стрельбе в пермском госуниверситете заявили обвиняемому Бекмансурову иски на общую сумму 18 миллионов рублей, сообщает корреспондент... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:02
2022-09-06T11:02
происшествия
александр мохов
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052849_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_e1709dec9e8fb0f5c898261ff47de133.jpg
ПЕРМЬ, 6 сен - РИА Новости. Родственники погибших при стрельбе в пермском госуниверситете заявили обвиняемому Бекмансурову иски на общую сумму 18 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.Разбирательство по делу о стрельбе в пермском университете в краевом суде началось 5 сентября. Сегодня проводится допрос восьми родственников погибших, далее показания будут давать люди, получившие при ЧП ранения, и свидетели, после этого будут изучаться доказательства и выступит подсудимый Тимур Бекмансуров. Объем уголовного дела составляет 100 томов, потерпевшими по делу проходит около 60 человек."Подан иск о взыскании с виновного морального вреда (полученного в результате смерти матери - ред) в размере пяти миллионов рублей", - сказал в суде сын погибшего врача Маргариты Энгаус. В день, когда случилась стрельба, женщина привела внука на экскурсию в ботанический сад университета."Прошу взыскать с Бекмансурова моральный вред в размере пяти миллионов рублей за смерть моей дочери. Он убил не только мою дочь, но и меня, перечеркнул всё цели и мечты", - зачитал прокурор заявление матери погибшей студентки Ксении Самченко.Также иски на суммы три и пять миллионов рублей заявили мать погибших выпускницы Анны Айгельдиной и студента Ярослава Арамелева. Их отцы не подали исков к подсудимому, как и мать погибшей студентки Екатерины Шакировой. Родственники ещё одной застреленной девушки - Александры Моховой, попросили дополнительное время на обдумывание этого вопроса.Подсудимый Бекмансуров обвиняется в убийстве в университете 20 сентября шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушении на это преступление, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и повреждении чужого имущества.
https://ria.ru/20220905/strelba-1814457623.html
https://ria.ru/20220903/arest-1814279986.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052849_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_10b36acb913ccf3cce9bbc324950467d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр мохов, пермь
Происшествия, Александр Мохов, Пермь
11:02 06.09.2022
 
Семьи погибших в вузе в Перми подали иски на 18 миллионов рублей

Семьи погибших при стрельбе в вузе в Перми подали иски на 18 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
Перейти в медиабанк
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 6 сен - РИА Новости. Родственники погибших при стрельбе в пермском госуниверситете заявили обвиняемому Бекмансурову иски на общую сумму 18 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Разбирательство по делу о стрельбе в пермском университете в краевом суде началось 5 сентября. Сегодня проводится допрос восьми родственников погибших, далее показания будут давать люди, получившие при ЧП ранения, и свидетели, после этого будут изучаться доказательства и выступит подсудимый Тимур Бекмансуров. Объем уголовного дела составляет 100 томов, потерпевшими по делу проходит около 60 человек.
"Подан иск о взыскании с виновного морального вреда (полученного в результате смерти матери - ред) в размере пяти миллионов рублей", - сказал в суде сын погибшего врача Маргариты Энгаус. В день, когда случилась стрельба, женщина привела внука на экскурсию в ботанический сад университета.
"Прошу взыскать с Бекмансурова моральный вред в размере пяти миллионов рублей за смерть моей дочери. Он убил не только мою дочь, но и меня, перечеркнул всё цели и мечты", - зачитал прокурор заявление матери погибшей студентки Ксении Самченко.
Кадры из зала суда, где рассматривают дело Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 10:25
Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину
Также иски на суммы три и пять миллионов рублей заявили мать погибших выпускницы Анны Айгельдиной и студента Ярослава Арамелева. Их отцы не подали исков к подсудимому, как и мать погибшей студентки Екатерины Шакировой. Родственники ещё одной застреленной девушки - Александры Моховой, попросили дополнительное время на обдумывание этого вопроса.
Подсудимый Бекмансуров обвиняется в убийстве в университете 20 сентября шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушении на это преступление, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и повреждении чужого имущества.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 22:18
В Мытищах арестовали мужчину, открывшего стрельбу на парковке
 
ПроисшествияАлександр МоховПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала