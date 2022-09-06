https://ria.ru/20220906/perm-1814766944.html

Семьи погибших в вузе в Перми подали иски на 18 миллионов рублей

Семьи погибших в вузе в Перми подали иски на 18 миллионов рублей - РИА Новости, 06.09.2022

Семьи погибших в вузе в Перми подали иски на 18 миллионов рублей

Родственники погибших при стрельбе в пермском госуниверситете заявили обвиняемому Бекмансурову иски на общую сумму 18 миллионов рублей, сообщает корреспондент... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:02

2022-09-06T11:02

2022-09-06T11:02

происшествия

александр мохов

пермь

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ПЕРМЬ, 6 сен - РИА Новости. Родственники погибших при стрельбе в пермском госуниверситете заявили обвиняемому Бекмансурову иски на общую сумму 18 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.Разбирательство по делу о стрельбе в пермском университете в краевом суде началось 5 сентября. Сегодня проводится допрос восьми родственников погибших, далее показания будут давать люди, получившие при ЧП ранения, и свидетели, после этого будут изучаться доказательства и выступит подсудимый Тимур Бекмансуров. Объем уголовного дела составляет 100 томов, потерпевшими по делу проходит около 60 человек."Подан иск о взыскании с виновного морального вреда (полученного в результате смерти матери - ред) в размере пяти миллионов рублей", - сказал в суде сын погибшего врача Маргариты Энгаус. В день, когда случилась стрельба, женщина привела внука на экскурсию в ботанический сад университета."Прошу взыскать с Бекмансурова моральный вред в размере пяти миллионов рублей за смерть моей дочери. Он убил не только мою дочь, но и меня, перечеркнул всё цели и мечты", - зачитал прокурор заявление матери погибшей студентки Ксении Самченко.Также иски на суммы три и пять миллионов рублей заявили мать погибших выпускницы Анны Айгельдиной и студента Ярослава Арамелева. Их отцы не подали исков к подсудимому, как и мать погибшей студентки Екатерины Шакировой. Родственники ещё одной застреленной девушки - Александры Моховой, попросили дополнительное время на обдумывание этого вопроса.Подсудимый Бекмансуров обвиняется в убийстве в университете 20 сентября шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушении на это преступление, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и повреждении чужого имущества.

https://ria.ru/20220905/strelba-1814457623.html

https://ria.ru/20220903/arest-1814279986.html

пермь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, александр мохов, пермь