https://ria.ru/20220906/perevozki-1815311688.html

Переход между ЕАО и Китаем предложили запустить для перевозки контейнеров

Переход между ЕАО и Китаем предложили запустить для перевозки контейнеров - РИА Новости, 08.09.2022

Переход между ЕАО и Китаем предложили запустить для перевозки контейнеров

Погранпереход Нижнеленинское – Туньцзян в районе трансграничного моста между ЕАО и Китаем необходимо запустить для контейнерных перевозок, заявил директор ПАО... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-06T12:00

2022-09-06T12:00

2022-09-08T08:50

экономика

китай

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

трансконтейнер

находка

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Погранпереход Нижнеленинское – Туньцзян в районе трансграничного моста между ЕАО и Китаем необходимо запустить для контейнерных перевозок, заявил директор ПАО "ТрансКонтейнер" Виктор Марков."Проект погранперехода Нижнеленинское-Туньцзян: построена вся магистральная инфраструктура с российской и китайской стороны. Но на российской отсутствуют мощности по переработке. Нужно запустить этот погранпереход для организации контейнерных перевозок", - заявил Марков на сессии Восточного экономического форума "Инструменты для глобальной конкурентоспособности Дальнего Востока".По его словам, для этого нужно разработать "нитку графика", согласовать перегрузку импорта на китайской стороне, чтобы задействовать их мощности, а также договориться с ближайшими провинциями по субсидированию погранперевозок. Отмечается, что все это позволит через переход запустить минимум 2-3 контейнерных поезда. По его словам, объемы в компании готовы дать уже сейчас.Марков отметил, что на Дальнем Востоке есть стратегические проекты, которые могут сформировать конкурентоспособный транспортный кластер. Так, он назвал Забайкальск, где из-за инфраструктурных ограничений не могут быть реализованы 30% мощности, которые готовы перерабатывать. Он добавил, что в Находке ситуация аналогичная, на сегодня практически порт исчерпал свою перерабатывающую способность, а на ближайшее время планов по модернизации нет.По его мнению, необходимы планы по проведению проектирования, чтобы расширить узкие места."На примере этих погранпереходов важно синхронизировать госинвестиции с частными. Именно здесь взаимодействие - залог становления конкурентоспособности транспортного кластера Дальнего Востока", - сказал Марков.Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211220/pogranperekhody-1764529514.html

https://ria.ru/20220907/rzhd-1815114256.html

китай

дальний восток

находка

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, китай, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), трансконтейнер, находка, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)