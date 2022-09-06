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Переход между ЕАО и Китаем предложили запустить для перевозки контейнеров - РИА Новости, 08.09.2022
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Переход между ЕАО и Китаем предложили запустить для перевозки контейнеров
Переход между ЕАО и Китаем предложили запустить для перевозки контейнеров - РИА Новости, 08.09.2022
Переход между ЕАО и Китаем предложили запустить для перевозки контейнеров
Погранпереход Нижнеленинское – Туньцзян в районе трансграничного моста между ЕАО и Китаем необходимо запустить для контейнерных перевозок, заявил директор ПАО... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-06T12:00
2022-09-08T08:50
экономика
китай
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
трансконтейнер
находка
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Погранпереход Нижнеленинское – Туньцзян в районе трансграничного моста между ЕАО и Китаем необходимо запустить для контейнерных перевозок, заявил директор ПАО "ТрансКонтейнер" Виктор Марков."Проект погранперехода Нижнеленинское-Туньцзян: построена вся магистральная инфраструктура с российской и китайской стороны. Но на российской отсутствуют мощности по переработке. Нужно запустить этот погранпереход для организации контейнерных перевозок", - заявил Марков на сессии Восточного экономического форума "Инструменты для глобальной конкурентоспособности Дальнего Востока".По его словам, для этого нужно разработать "нитку графика", согласовать перегрузку импорта на китайской стороне, чтобы задействовать их мощности, а также договориться с ближайшими провинциями по субсидированию погранперевозок. Отмечается, что все это позволит через переход запустить минимум 2-3 контейнерных поезда. По его словам, объемы в компании готовы дать уже сейчас.Марков отметил, что на Дальнем Востоке есть стратегические проекты, которые могут сформировать конкурентоспособный транспортный кластер. Так, он назвал Забайкальск, где из-за инфраструктурных ограничений не могут быть реализованы 30% мощности, которые готовы перерабатывать. Он добавил, что в Находке ситуация аналогичная, на сегодня практически порт исчерпал свою перерабатывающую способность, а на ближайшее время планов по модернизации нет.По его мнению, необходимы планы по проведению проектирования, чтобы расширить узкие места."На примере этих погранпереходов важно синхронизировать госинвестиции с частными. Именно здесь взаимодействие - залог становления конкурентоспособности транспортного кластера Дальнего Востока", - сказал Марков.Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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китай
дальний восток
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экономика, китай, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), трансконтейнер, находка, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Китай, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ТрансКонтейнер, Находка, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
12:00 06.09.2022 (обновлено: 08:50 08.09.2022)
 
Переход между ЕАО и Китаем предложили запустить для перевозки контейнеров

Погранпереход Нижнеленинское – Туньцзян предложили запустить для контейнерных перевозок

CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped imageКПП Хуньчунь
КПП Хуньчунь - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped image
КПП Хуньчунь
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Погранпереход Нижнеленинское – Туньцзян в районе трансграничного моста между ЕАО и Китаем необходимо запустить для контейнерных перевозок, заявил директор ПАО "ТрансКонтейнер" Виктор Марков.
"Проект погранперехода Нижнеленинское-Туньцзян: построена вся магистральная инфраструктура с российской и китайской стороны. Но на российской отсутствуют мощности по переработке. Нужно запустить этот погранпереход для организации контейнерных перевозок", - заявил Марков на сессии Восточного экономического форума "Инструменты для глобальной конкурентоспособности Дальнего Востока".
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20 декабря 2021, 13:02Россия-Китай: Главное
Через погранпереходы КНР и РФ прошло рекордное число грузовых ж/д составов
По его словам, для этого нужно разработать "нитку графика", согласовать перегрузку импорта на китайской стороне, чтобы задействовать их мощности, а также договориться с ближайшими провинциями по субсидированию погранперевозок. Отмечается, что все это позволит через переход запустить минимум 2-3 контейнерных поезда. По его словам, объемы в компании готовы дать уже сейчас.
Марков отметил, что на Дальнем Востоке есть стратегические проекты, которые могут сформировать конкурентоспособный транспортный кластер. Так, он назвал Забайкальск, где из-за инфраструктурных ограничений не могут быть реализованы 30% мощности, которые готовы перерабатывать. Он добавил, что в Находке ситуация аналогичная, на сегодня практически порт исчерпал свою перерабатывающую способность, а на ближайшее время планов по модернизации нет.
По его мнению, необходимы планы по проведению проектирования, чтобы расширить узкие места.
"На примере этих погранпереходов важно синхронизировать госинвестиции с частными. Именно здесь взаимодействие - залог становления конкурентоспособности транспортного кластера Дальнего Востока", - сказал Марков.
Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Презентация тематического поезда Россия сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 13:12
Глава РЖД считает важной задачей создание новых пограничных переходов с КНР
 
ЭкономикаКитайДальний ВостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ТрансКонтейнерНаходкаВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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