https://ria.ru/20220906/perevozki-1814722310.html

Шульгинов рассказал о работе России по страхованию морских перевозок нефти

Шульгинов рассказал о работе России по страхованию морских перевозок нефти - РИА Новости, 06.09.2022

Шульгинов рассказал о работе России по страхованию морских перевозок нефти

Россия работает с дружественными странами по сотрудничеству в страховании морских перевозок нефти, в том числе обсуждается создание своего страховщика, заявил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:10

2022-09-06T08:10

2022-09-06T08:27

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

николай шульгинов

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия работает с дружественными странами по сотрудничеству в страховании морских перевозок нефти, в том числе обсуждается создание своего страховщика, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов."В ЕАЭС обсуждалась система создания перестраховочной компании. В этом направлении мы работаем с дружественными странами", - прокомментировал он ситуацию со страхованием морских перевозок нефти в интервью "Россия 24".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220904/neft-1814301548.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, николай шульгинов, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022