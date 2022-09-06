https://ria.ru/20220906/perevozki-1814722310.html
Шульгинов рассказал о работе России по страхованию морских перевозок нефти
Шульгинов рассказал о работе России по страхованию морских перевозок нефти - РИА Новости, 06.09.2022
Шульгинов рассказал о работе России по страхованию морских перевозок нефти
Россия работает с дружественными странами по сотрудничеству в страховании морских перевозок нефти, в том числе обсуждается создание своего страховщика, заявил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:10
2022-09-06T08:10
2022-09-06T08:27
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
николай шульгинов
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия работает с дружественными странами по сотрудничеству в страховании морских перевозок нефти, в том числе обсуждается создание своего страховщика, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов."В ЕАЭС обсуждалась система создания перестраховочной компании. В этом направлении мы работаем с дружественными странами", - прокомментировал он ситуацию со страхованием морских перевозок нефти в интервью "Россия 24".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220904/neft-1814301548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, николай шульгинов, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Николай Шульгинов, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
08:10 06.09.2022 (обновлено: 08:27 06.09.2022)
Шульгинов рассказал о работе России по страхованию морских перевозок нефти
Шульгинов: Россия работает с дружественными странами по страхованию перевозок нефти