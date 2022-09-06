https://ria.ru/20220906/pedagogi-1814709998.html
В Минпросвещения прокомментировали проблему с наличием педагогов в Приморье
В Минпросвещения прокомментировали проблему с наличием педагогов в Приморье - РИА Новости, 06.09.2022
В Минпросвещения прокомментировали проблему с наличием педагогов в Приморье
Проблема с наличием педагогов есть в Приморье, нужны дополнительные меры по подготовке учителей, заявил замминистра просвещения Александр Бугаев. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:22
2022-09-06T05:22
2022-09-06T05:22
общество
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Проблема с наличием педагогов есть в Приморье, нужны дополнительные меры по подготовке учителей, заявил замминистра просвещения Александр Бугаев."Нам, кончено, есть еще, где работать, и, в частности, здесь, в Приморье. Мы прекрасно понимаем, что есть серьезные проблемы с педагогическими коллективами и необходимо здесь дополнительные меры предпринимать по подготовке педагогических кадров", - сказал он на Восточном экономическом форуме.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/shkoly-1814709346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Общество, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
В Минпросвещения прокомментировали проблему с наличием педагогов в Приморье
Бугаев заявил, что необходимы дополнительные меры по подготовке педагогов в Приморье