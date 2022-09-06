Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения прокомментировали проблему с наличием педагогов в Приморье - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/pedagogi-1814709998.html
В Минпросвещения прокомментировали проблему с наличием педагогов в Приморье
В Минпросвещения прокомментировали проблему с наличием педагогов в Приморье - РИА Новости, 06.09.2022
В Минпросвещения прокомментировали проблему с наличием педагогов в Приморье
Проблема с наличием педагогов есть в Приморье, нужны дополнительные меры по подготовке учителей, заявил замминистра просвещения Александр Бугаев. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:22
2022-09-06T05:22
общество
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_eb0caf5173969a8a46ba20dbfb84503f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Проблема с наличием педагогов есть в Приморье, нужны дополнительные меры по подготовке учителей, заявил замминистра просвещения Александр Бугаев."Нам, кончено, есть еще, где работать, и, в частности, здесь, в Приморье. Мы прекрасно понимаем, что есть серьезные проблемы с педагогическими коллективами и необходимо здесь дополнительные меры предпринимать по подготовке педагогических кадров", - сказал он на Восточном экономическом форуме.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/shkoly-1814709346.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Общество, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:22 06.09.2022
 
В Минпросвещения прокомментировали проблему с наличием педагогов в Приморье

Бугаев заявил, что необходимы дополнительные меры по подготовке педагогов в Приморье

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в медиабанк
Ученик во время урока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Проблема с наличием педагогов есть в Приморье, нужны дополнительные меры по подготовке учителей, заявил замминистра просвещения Александр Бугаев.
"Нам, кончено, есть еще, где работать, и, в частности, здесь, в Приморье. Мы прекрасно понимаем, что есть серьезные проблемы с педагогическими коллективами и необходимо здесь дополнительные меры предпринимать по подготовке педагогических кадров", - сказал он на Восточном экономическом форуме.
Первоклассница - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
05:08
Минпросвещения: в школах нет взрывной заболеваемости, угрожающей учебе
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ОбществоДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала