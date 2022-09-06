Путин дал старт поднятию флага на новом пароме "Александр Деев"
Путин дал старт поднятию флага на новом пароме "Александр Деев", построенном для Сахалина
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев"
Грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт поднятию флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме "Александр Деев", построенном для Сахалинской области.
Во Владивостоке главе государства показали интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, в том числе был представлен новый грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев", построенный на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.
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"Подъем флага разрешаю", - сказал Путин, дав старт церемонии.
Как рассказал генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов, судно будет эксплуатироваться на линии Ванино – Холмск (Сахалинская область). Новый паром может брать на борт в два раза больше грузов, отличается высоким уровнем автоматизации и обеспечивает круглосуточную навигацию при любых погодных условиях.
В ОСК пояснили, что судно сможет перевозить 32 железнодорожных вагона и 12 грузовых автомобилей. Высокий ледовый класс Arc5 позволит "Александру Дееву" работать на линии круглый год. Повышенная ледопроходимость обеспечивает способность парома сохранять скорость не менее 3 узлов в ровном сплошном льду толщиной 1 метр и 6-8 узлов во льду толщиной до 0,8 метра.
Это уже третий паром для Сахалина. В прошлом году между Сахалином и Курилами начали ходить два грузопассажирских судна, созданных в Шлиссельбурге на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, – "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов". "Предприятия ОСК и дальше готовы создавать современный флот для укрепления транспортной связанности страны", - пообещал Рахманов.
Генеральный директор Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков в свою очередь рассказал, что на новом пароме смогут разместиться 200 пассажиров, он оборудован большой столовой, интернет-кафе, медблоком.
Амурский судостроительный завод основан в 1936 году. Входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". Выполняет заказы на строительство и ремонт кораблей в рамках государственного оборонного заказа, а также судов гражданского назначения.
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