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Путин дал старт поднятию флага на новом пароме "Александр Деев" - РИА Новости, 06.09.2022
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Путин дал старт поднятию флага на новом пароме "Александр Деев"
Путин дал старт поднятию флага на новом пароме "Александр Деев" - РИА Новости, 06.09.2022
Путин дал старт поднятию флага на новом пароме "Александр Деев"
Президент РФ Владимир Путин дал старт поднятию флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме "Александр Деев", построенном для Сахалинской области. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:35
2022-09-06T19:35
экономика
технологии
объединенная судостроительная корпорация
амурский судостроительный завод
сахалинская область
алексей рахманов
владимир путин
сахалин
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт поднятию флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме "Александр Деев", построенном для Сахалинской области.Во Владивостоке главе государства показали интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, в том числе был представлен новый грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев", построенный на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре."Подъем флага разрешаю", - сказал Путин, дав старт церемонии.Как рассказал генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов, судно будет эксплуатироваться на линии Ванино – Холмск (Сахалинская область). Новый паром может брать на борт в два раза больше грузов, отличается высоким уровнем автоматизации и обеспечивает круглосуточную навигацию при любых погодных условиях.В ОСК пояснили, что судно сможет перевозить 32 железнодорожных вагона и 12 грузовых автомобилей. Высокий ледовый класс Arc5 позволит "Александру Дееву" работать на линии круглый год. Повышенная ледопроходимость обеспечивает способность парома сохранять скорость не менее 3 узлов в ровном сплошном льду толщиной 1 метр и 6-8 узлов во льду толщиной до 0,8 метра.Это уже третий паром для Сахалина. В прошлом году между Сахалином и Курилами начали ходить два грузопассажирских судна, созданных в Шлиссельбурге на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, – "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов". "Предприятия ОСК и дальше готовы создавать современный флот для укрепления транспортной связанности страны", - пообещал Рахманов.Генеральный директор Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков в свою очередь рассказал, что на новом пароме смогут разместиться 200 пассажиров, он оборудован большой столовой, интернет-кафе, медблоком.Амурский судостроительный завод основан в 1936 году. Входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". Выполняет заказы на строительство и ремонт кораблей в рамках государственного оборонного заказа, а также судов гражданского назначения.
https://ria.ru/20220905/sakhalin-2-1814580991.html
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экономика, технологии, объединенная судостроительная корпорация, амурский судостроительный завод, сахалинская область, алексей рахманов, владимир путин, сахалин, россия
Экономика, Технологии, Объединенная судостроительная корпорация, Амурский судостроительный завод, Сахалинская область, Алексей Рахманов, Владимир Путин, Сахалин, Россия
19:35 06.09.2022
 
Путин дал старт поднятию флага на новом пароме "Александр Деев"

Путин дал старт поднятию флага на новом пароме "Александр Деев", построенном для Сахалина

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев"
Грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром Александр Деев - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт поднятию флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме "Александр Деев", построенном для Сахалинской области.
Во Владивостоке главе государства показали интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, в том числе был представлен новый грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев", построенный на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.
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Как рассказал генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов, судно будет эксплуатироваться на линии ВаниноХолмск (Сахалинская область). Новый паром может брать на борт в два раза больше грузов, отличается высоким уровнем автоматизации и обеспечивает круглосуточную навигацию при любых погодных условиях.
В ОСК пояснили, что судно сможет перевозить 32 железнодорожных вагона и 12 грузовых автомобилей. Высокий ледовый класс Arc5 позволит "Александру Дееву" работать на линии круглый год. Повышенная ледопроходимость обеспечивает способность парома сохранять скорость не менее 3 узлов в ровном сплошном льду толщиной 1 метр и 6-8 узлов во льду толщиной до 0,8 метра.
Это уже третий паром для Сахалина. В прошлом году между Сахалином и Курилами начали ходить два грузопассажирских судна, созданных в Шлиссельбурге на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, – "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов". "Предприятия ОСК и дальше готовы создавать современный флот для укрепления транспортной связанности страны", - пообещал Рахманов.
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Амурский судостроительный завод основан в 1936 году. Входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". Выполняет заказы на строительство и ремонт кораблей в рамках государственного оборонного заказа, а также судов гражданского назначения.
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ЭкономикаТехнологииОбъединенная судостроительная корпорацияАмурский судостроительный заводСахалинская областьАлексей РахмановВладимир ПутинСахалинРоссия
 
 
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