В Москве откроют памятник Лановому, Этушу и Яковлеву
Памятник Лановому, Этушу и Яковлеву откроют возле Симоновской сцены Вахтанговского театра
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Во вторник, 6 сентября, состоится торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
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Юрий Яковлев на церемонии вручения российской театральной премии "Хрустальная Турандот" в Государственном Академическом театре имени Евгения Вахтангова
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Юрий Яковлев на церемонии вручения российской театральной премии "Хрустальная Турандот" в Государственном Академическом театре имени Евгения Вахтангова
2 из 2
Юрий Яковлев на церемонии вручения российской театральной премии "Хрустальная Турандот" в Государственном Академическом театре имени Евгения Вахтангова
Скульптуру представят в первый день нового, 102-го по счету, сезона.
Постамент расположен у Симоновской сцены учреждения по адресу Калошин переулок, дом 10, строение 2.
Авторы проекта – главный художник театра Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин, ранее изготовивший памятник на Новодевичьем кладбище к 100-летию со дня рождения Этуша и мемориальную доску для фасада дома, где жил артист.
17 августа, 16:52КультураВ Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву