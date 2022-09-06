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В Москве откроют памятник Лановому, Этушу и Яковлеву - РИА Новости, 06.09.2022
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Культура
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В Москве откроют памятник Лановому, Этушу и Яковлеву
В Москве откроют памятник Лановому, Этушу и Яковлеву - РИА Новости, 06.09.2022
В Москве откроют памятник Лановому, Этушу и Яковлеву
Во вторник, 6 сентября, состоится торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:41
2022-09-06T11:41
культура
новости культуры
василий лановой
владимир этуш
юрий яковлев
ссср
москва
театр
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Во вторник, 6 сентября, состоится торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Скульптуру представят в первый день нового, 102-го по счету, сезона. Постамент расположен у Симоновской сцены учреждения по адресу Калошин переулок, дом 10, строение 2.Авторы проекта – главный художник театра Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин, ранее изготовивший памятник на Новодевичьем кладбище к 100-летию со дня рождения Этуша и мемориальную доску для фасада дома, где жил артист.
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новости культуры, василий лановой, владимир этуш, юрий яковлев, ссср, москва, театр, театр имени е. вахтангова, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Василий Лановой, Владимир Этуш, Юрий Яковлев, СССР, Москва, Театр, Театр имени Е. Вахтангова, Знаменитости, звезды
11:41 06.09.2022
 
В Москве откроют памятник Лановому, Этушу и Яковлеву

Памятник Лановому, Этушу и Яковлеву откроют возле Симоновской сцены Вахтанговского театра

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Во вторник, 6 сентября, состоится торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Владимир Этуш

Актер театра и кино Владимир Этуш
1 из 2

Владимир Этуш

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Юрий Яковлев на церемонии вручения российской театральной премии "Хрустальная Турандот" в Государственном Академическом театре имени Евгения Вахтангова

Актер Юрий Яковлев
2 из 2

Юрий Яковлев на церемонии вручения российской театральной премии "Хрустальная Турандот" в Государственном Академическом театре имени Евгения Вахтангова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2

Владимир Этуш

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2

Юрий Яковлев на церемонии вручения российской театральной премии "Хрустальная Турандот" в Государственном Академическом театре имени Евгения Вахтангова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Скульптуру представят в первый день нового, 102-го по счету, сезона.
Постамент расположен у Симоновской сцены учреждения по адресу Калошин переулок, дом 10, строение 2.
Авторы проекта – главный художник театра Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин, ранее изготовивший памятник на Новодевичьем кладбище к 100-летию со дня рождения Этуша и мемориальную доску для фасада дома, где жил артист.
Муслим Магомаев - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:52Культура
В Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву
 
КультураНовости культурыВасилий ЛановойВладимир ЭтушЮрий ЯковлевСССРМоскваТеатрТеатр имени Е. ВахтанговаЗнаменитостизвезды
 
 
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