https://ria.ru/20220906/pamyatnik-1814761598.html

В Москве откроют памятник Лановому, Этушу и Яковлеву

В Москве откроют памятник Лановому, Этушу и Яковлеву - РИА Новости, 06.09.2022

В Москве откроют памятник Лановому, Этушу и Яковлеву

Во вторник, 6 сентября, состоится торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:41

2022-09-06T11:41

2022-09-06T11:41

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москва

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Во вторник, 6 сентября, состоится торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Скульптуру представят в первый день нового, 102-го по счету, сезона. Постамент расположен у Симоновской сцены учреждения по адресу Калошин переулок, дом 10, строение 2.Авторы проекта – главный художник театра Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин, ранее изготовивший памятник на Новодевичьем кладбище к 100-летию со дня рождения Этуша и мемориальную доску для фасада дома, где жил артист.

https://ria.ru/20220817/magomaev-1810183515.html

ссср

москва

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, василий лановой, владимир этуш, юрий яковлев, ссср, москва, театр, театр имени е. вахтангова, знаменитости, звезды