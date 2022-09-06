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Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща - РИА Новости, 06.09.2022
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Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща
Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща - РИА Новости, 06.09.2022
Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща
Баклажаны содержат множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым, рассказала агентству "Прайм" основатель Международного... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:17
2022-09-06T02:17
общество
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Баклажаны содержат множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым, рассказала агентству "Прайм" основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.По ее словам, выявить опасность помогут семечки.Признаками отравления станут тошнота, диарея, боли животе и кишечнике.При появлении этих симптомов эксперт рекомендует не прибегать к самолечению, а незамедлительно обратиться к врачу.
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общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
02:17 06.09.2022
 
Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща

Нутрициолог Гончар предупредила об опасности избытка соланина в баклажанах

© Depositphotos / lorenzographЗакуска из баклажанов
Закуска из баклажанов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Depositphotos / lorenzograph
Закуска из баклажанов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Баклажаны содержат множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым, рассказала агентству "Прайм" основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.
По ее словам, выявить опасность помогут семечки.
“Если семечки внутри разрезанного баклажана темные и имеют неприятный запах, лучше не есть этот плод — в нем накопилось много соланина", - отмечает специалист.
Признаками отравления станут тошнота, диарея, боли животе и кишечнике.
При появлении этих симптомов эксперт рекомендует не прибегать к самолечению, а незамедлительно обратиться к врачу.
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