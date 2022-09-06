https://ria.ru/20220906/ovosch-1814700056.html

Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща

Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща - РИА Новости, 06.09.2022

Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща

Баклажаны содержат множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым, рассказала агентству "Прайм" основатель Международного... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T02:17

2022-09-06T02:17

2022-09-06T02:17

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Баклажаны содержат множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым, рассказала агентству "Прайм" основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.По ее словам, выявить опасность помогут семечки.Признаками отравления станут тошнота, диарея, боли животе и кишечнике.При появлении этих симптомов эксперт рекомендует не прибегать к самолечению, а незамедлительно обратиться к врачу.

https://ria.ru/20220813/med-1809320245.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество