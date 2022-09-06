https://ria.ru/20220906/ovosch-1814700056.html
Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща
Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща - РИА Новости, 06.09.2022
Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща
Баклажаны содержат множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым, рассказала агентству "Прайм" основатель Международного... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:17
2022-09-06T02:17
2022-09-06T02:17
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Баклажаны содержат множество полезных веществ, однако избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым, рассказала агентству "Прайм" основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.По ее словам, выявить опасность помогут семечки.Признаками отравления станут тошнота, диарея, боли животе и кишечнике.При появлении этих симптомов эксперт рекомендует не прибегать к самолечению, а незамедлительно обратиться к врачу.
https://ria.ru/20220813/med-1809320245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Нутрициолог рассказала об опасности популярного осеннего овоща
Нутрициолог Гончар предупредила об опасности избытка соланина в баклажанах