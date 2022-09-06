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Россия отвечает на вероломные действия Запада, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
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Россия отвечает на вероломные действия Запада, заявил Песков
Россия отвечает на вероломные действия Запада, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
Россия отвечает на вероломные действия Запада, заявил Песков
Россия отвечает на вероломные действия Запада в свой адрес, в том числе по визам, и по бизнесу, но "стрелять себе в ногу" не будет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:48
2022-09-06T10:48
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия отвечает на вероломные действия Запада в свой адрес, в том числе по визам, и по бизнесу, но "стрелять себе в ногу" не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тяжелые и резкие условия существования требуют от нас непростых, но однозначно ответных действий. Должны ли они все время быть зеркальными? Совершенно необязательно. РФ постоянно говорит, что ответные действия должны быть такими, которые соответствуют нашим интересам. Мы не должны стрелять себе в ногу", - сказал Песков в эфире телеканала РБК.По его словам, Россия отвечает и по визам, и по бизнесу. "Ведь западный бизнес, который покидает нашу страну так вероломно, не соблюдая наше законодательство, несет огромные убытки. Но главное, чтобы мы прежде всего исходили из собственных интересов, что мы и делаем", - добавил Песков.
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политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
10:48 06.09.2022
 
Россия отвечает на вероломные действия Запада, заявил Песков

Песков: Россия отвечает на вероломные действия Запада, но стрелять себе в ногу не будет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия отвечает на вероломные действия Запада в свой адрес, в том числе по визам, и по бизнесу, но "стрелять себе в ногу" не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тяжелые и резкие условия существования требуют от нас непростых, но однозначно ответных действий. Должны ли они все время быть зеркальными? Совершенно необязательно. РФ постоянно говорит, что ответные действия должны быть такими, которые соответствуют нашим интересам. Мы не должны стрелять себе в ногу", - сказал Песков в эфире телеканала РБК.
По его словам, Россия отвечает и по визам, и по бизнесу. "Ведь западный бизнес, который покидает нашу страну так вероломно, не соблюдая наше законодательство, несет огромные убытки. Но главное, чтобы мы прежде всего исходили из собственных интересов, что мы и делаем", - добавил Песков.
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