https://ria.ru/20220906/otvet-1814762429.html

Россия отвечает на вероломные действия Запада, заявил Песков

Россия отвечает на вероломные действия Запада, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022

Россия отвечает на вероломные действия Запада, заявил Песков

Россия отвечает на вероломные действия Запада в свой адрес, в том числе по визам, и по бизнесу, но "стрелять себе в ногу" не будет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:48

2022-09-06T10:48

2022-09-06T10:48

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия отвечает на вероломные действия Запада в свой адрес, в том числе по визам, и по бизнесу, но "стрелять себе в ногу" не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тяжелые и резкие условия существования требуют от нас непростых, но однозначно ответных действий. Должны ли они все время быть зеркальными? Совершенно необязательно. РФ постоянно говорит, что ответные действия должны быть такими, которые соответствуют нашим интересам. Мы не должны стрелять себе в ногу", - сказал Песков в эфире телеканала РБК.По его словам, Россия отвечает и по визам, и по бизнесу. "Ведь западный бизнес, который покидает нашу страну так вероломно, не соблюдая наше законодательство, несет огромные убытки. Но главное, чтобы мы прежде всего исходили из собственных интересов, что мы и делаем", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, россия