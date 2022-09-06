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В Британии несколько чиновников подали в отставку после избрания Трасс - РИА Новости, 06.09.2022
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В Британии несколько чиновников подали в отставку после избрания Трасс
В Британии несколько чиновников подали в отставку после избрания Трасс - РИА Новости, 06.09.2022
В Британии несколько чиновников подали в отставку после избрания Трасс
Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и несколько других чиновников подали в отставку на фоне объявления о победе Лиз Трасс на... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:12
2022-09-06T04:12
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и несколько других чиновников подали в отставку на фоне объявления о победе Лиз Трасс на выборах премьер-министра страны, сообщает телеканал Sky News.Отмечается, что Доррис предлагали остаться на своем посту, однако она приняла решение покинуть кабинет.Кроме того, о своем уходе также заявили замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.Ранее письмо о своей отставке написала глава британского МВД Прити Пател.Телеканал ранее отмечал, что из-за грядущих кадровых перестановок некоторые члены нынешнего правительства могут уйти в отставку.Глава МИД Великобритании Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
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в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
04:12 06.09.2022
 
В Британии несколько чиновников подали в отставку после избрания Трасс

Министр культуры Британии Доррис и другие чиновники подали в отставку после избрания Трасс

© AP Photo / Alberto PezzaliНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и несколько других чиновников подали в отставку на фоне объявления о победе Лиз Трасс на выборах премьер-министра страны, сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что Доррис предлагали остаться на своем посту, однако она приняла решение покинуть кабинет.
Кроме того, о своем уходе также заявили замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.
Ранее письмо о своей отставке написала глава британского МВД Прити Пател.
Телеканал ранее отмечал, что из-за грядущих кадровых перестановок некоторые члены нынешнего правительства могут уйти в отставку.
Глава МИД Великобритании Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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