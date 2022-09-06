https://ria.ru/20220906/otstavka-1814707434.html

В Британии несколько чиновников подали в отставку после избрания Трасс

В Британии несколько чиновников подали в отставку после избрания Трасс - РИА Новости, 06.09.2022

В Британии несколько чиновников подали в отставку после избрания Трасс

Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и несколько других чиновников подали в отставку на фоне объявления о победе Лиз Трасс на... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:12

2022-09-06T04:12

2022-09-06T04:12

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лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и несколько других чиновников подали в отставку на фоне объявления о победе Лиз Трасс на выборах премьер-министра страны, сообщает телеканал Sky News.Отмечается, что Доррис предлагали остаться на своем посту, однако она приняла решение покинуть кабинет.Кроме того, о своем уходе также заявили замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.Ранее письмо о своей отставке написала глава британского МВД Прити Пател.Телеканал ранее отмечал, что из-за грядущих кадровых перестановок некоторые члены нынешнего правительства могут уйти в отставку.Глава МИД Великобритании Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, лиз трасс, великобритания