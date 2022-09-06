https://ria.ru/20220906/otoplenie-1814939189.html

Отопление в медучреждениях и детских садах Москвы включают по заявкам

Отопление в медучреждениях и детских садах Москвы включают по заявкам - РИА Новости, 06.09.2022

Отопление в медучреждениях и детских садах Москвы включают по заявкам

В столице начали включать отопление в медицинских учреждениях и детских садах, это делается при поступлении соответствующей заявки, при этом решение о дате... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:57

2022-09-06T18:57

2022-09-06T18:57

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петр бирюков

общество

жкх

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В столице начали включать отопление в медицинских учреждениях и детских садах, это делается при поступлении соответствующей заявки, при этом решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме в Москве будет приниматься с учетом погодных условий, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершены в установленный срок - к 1 сентября.

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москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, жкх, москва