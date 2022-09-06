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Отопление в медучреждениях и детских садах Москвы включают по заявкам - РИА Новости, 06.09.2022
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Отопление в медучреждениях и детских садах Москвы включают по заявкам
Отопление в медучреждениях и детских садах Москвы включают по заявкам - РИА Новости, 06.09.2022
Отопление в медучреждениях и детских садах Москвы включают по заявкам
В столице начали включать отопление в медицинских учреждениях и детских садах, это делается при поступлении соответствующей заявки, при этом решение о дате... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:57
2022-09-06T18:57
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общество
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В столице начали включать отопление в медицинских учреждениях и детских садах, это делается при поступлении соответствующей заявки, при этом решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме в Москве будет приниматься с учетом погодных условий, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершены в установленный срок - к 1 сентября.
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петр бирюков, общество, жкх, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ, Москва
18:57 06.09.2022
 

Отопление в медучреждениях и детских садах Москвы включают по заявкам

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление
Жители Москвы держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В столице начали включать отопление в медицинских учреждениях и детских садах, это делается при поступлении соответствующей заявки, при этом решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме в Москве будет приниматься с учетом погодных условий, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время поступают заявки от медицинских организаций, детских дошкольных учреждений с просьбами о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится. Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.
"Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершены в установленный срок - к 1 сентября.
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