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В Рубежном извлекли останки 238 человек из стихийных захоронений
В Рубежном извлекли останки 238 человек из стихийных захоронений - РИА Новости, 06.09.2022
В Рубежном извлекли останки 238 человек из стихийных захоронений
Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:53
2022-09-06T19:53
2022-09-06T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
анна сорока
рубежное
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 сен – РИА Новости. Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, останки 238 человек, сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.В начале августа советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока заявила об извлечении из массовых захоронений в Рубежном останки 109 человек."На шестое сентября в рамках деятельности межведомственной рабочей группы полевой командой были подняты останки 238 мирных жителей города Рубежное, погибших в результате украинской агрессии", - заявила Кожевникова.
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рубежное
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в мире, анна сорока, рубежное, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анна Сорока, Рубежное, Луганская Народная Республика
В Рубежном извлекли останки 238 человек из стихийных захоронений
Представители ЛНР извлекли останки 238 человек из стихийных захоронений в Рубежном