https://ria.ru/20220906/ostanki-1814950549.html

В Рубежном извлекли останки 238 человек из стихийных захоронений

В Рубежном извлекли останки 238 человек из стихийных захоронений - РИА Новости, 06.09.2022

В Рубежном извлекли останки 238 человек из стихийных захоронений

Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:53

2022-09-06T19:53

2022-09-06T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

анна сорока

рубежное

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 6 сен – РИА Новости. Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, останки 238 человек, сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.В начале августа советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока заявила об извлечении из массовых захоронений в Рубежном останки 109 человек."На шестое сентября в рамках деятельности межведомственной рабочей группы полевой командой были подняты останки 238 мирных жителей города Рубежное, погибших в результате украинской агрессии", - заявила Кожевникова.

https://ria.ru/20220906/dnr-1814949230.html

рубежное

луганская народная республика

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в мире, анна сорока, рубежное, луганская народная республика