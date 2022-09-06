https://ria.ru/20220906/ospa-1814806064.html

В Гонконге выявили первый случай оспы обезьян

В Гонконге выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 06.09.2022

В Гонконге выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Гонконге, передает во вторник телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на местный департамент здравоохранения. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:00

2022-09-06T13:00

2022-09-06T13:16

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ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Гонконге, передает во вторник телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на местный департамент здравоохранения.Сообщается, что зараженный, 30-летний мужчина, в понедельник прибыл в Гонконг из Филиппин. До этого он побывал в Канаде и США."Предполагается, что мужчина заразился в США", - говорится в сообщении.Признаки заболевания появились у мужчины еще в конце августа, однако почувствовал себя нехорошо он только по прибытии в Гонконг, отмечает RTHK. В настоящее время он проходит карантин в больнице.Первый подтверждённый случай обезьяньей оспы был выявлен на Тайване в конце июня. На территории материкового Китая о случаях заболевания этим вирусом пока не сообщалось.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/vaktsina-1814799589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гонконг, филиппины, канада, оспа обезьян, новости - туризм