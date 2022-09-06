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В Гонконге выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/ospa-1814806064.html
В Гонконге выявили первый случай оспы обезьян
В Гонконге выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 06.09.2022
В Гонконге выявили первый случай оспы обезьян
Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Гонконге, передает во вторник телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на местный департамент здравоохранения. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:00
2022-09-06T13:16
в мире
гонконг
филиппины
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оспа обезьян
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ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Гонконге, передает во вторник телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на местный департамент здравоохранения.Сообщается, что зараженный, 30-летний мужчина, в понедельник прибыл в Гонконг из Филиппин. До этого он побывал в Канаде и США."Предполагается, что мужчина заразился в США", - говорится в сообщении.Признаки заболевания появились у мужчины еще в конце августа, однако почувствовал себя нехорошо он только по прибытии в Гонконг, отмечает RTHK. В настоящее время он проходит карантин в больнице.Первый подтверждённый случай обезьяньей оспы был выявлен на Тайване в конце июня. На территории материкового Китая о случаях заболевания этим вирусом пока не сообщалось.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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в мире, гонконг, филиппины, канада, оспа обезьян, новости - туризм
В мире, Гонконг, Филиппины, Канада, Оспа обезьян, Туризм, Новости - Туризм
13:00 06.09.2022 (обновлено: 13:16 06.09.2022)
 
В Гонконге выявили первый случай оспы обезьян

В Гонконге выявили первый случай оспы обезьян у мужчины, прибывшего из Филиппин

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Гонконге, передает во вторник телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на местный департамент здравоохранения.
Сообщается, что зараженный, 30-летний мужчина, в понедельник прибыл в Гонконг из Филиппин. До этого он побывал в Канаде и США.
"Предполагается, что мужчина заразился в США", - говорится в сообщении.
Признаки заболевания появились у мужчины еще в конце августа, однако почувствовал себя нехорошо он только по прибытии в Гонконг, отмечает RTHK. В настоящее время он проходит карантин в больнице.
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Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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