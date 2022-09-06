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Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос - РИА Новости, 06.09.2022
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Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос - РИА Новости, 06.09.2022
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос
Большинство россиян (70%) "скорее поддерживают" проведение специальной военной операции России на Украине, 18% - "скорее не поддерживают", следует из опроса... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:33
2022-09-06T11:33
общество
украина
россия
вциом
донбасс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большинство россиян (70%) "скорее поддерживают" проведение специальной военной операции России на Украине, 18% - "скорее не поддерживают", следует из опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян (70%) поддерживают спецоперацию России на Украине, 18% - "скорее не поддерживают", 12% затруднились с ответом на этот вопрос. С марта количество поддерживающих СВО немного упало - с 73% до 70%, а вот количество тех, кто "скорее не поддерживает", осталось прежним.Респонденты рассказали, какую цель, по их мнению, преследует Россия в ходе СВО. Среди популярных ответов - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (39%), защитить население Донбасса (20%), изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (17%). Наименьшее количество респондентов (7%) уверено, что цель СВО - оккупировать Украину и присоединить ее к России.Большинство (82%) считает, что проведение акций протеста в их городах и населенных пунктах маловероятно. Думают, что такие акции вполне возможны 12% опрошенных. При этом число тех, кто готов был бы принять участие в подобных мероприятиях, упал с 18% в феврале до 11% в августе.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил в августе 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, украина, россия, вциом, донбасс
Общество, Украина, Россия, ВЦИОМ, Донбасс
11:33 06.09.2022
 
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос

ВЦИОМ: 70 процентов россиян поддерживают специальную военную операцию на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУчастники мотопробега "Донецк-Кузбасс" в Донецке
Участники мотопробега Донецк-Кузбасс в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники мотопробега "Донецк-Кузбасс" в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большинство россиян (70%) "скорее поддерживают" проведение специальной военной операции России на Украине, 18% - "скорее не поддерживают", следует из опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян (70%) поддерживают спецоперацию России на Украине, 18% - "скорее не поддерживают", 12% затруднились с ответом на этот вопрос. С марта количество поддерживающих СВО немного упало - с 73% до 70%, а вот количество тех, кто "скорее не поддерживает", осталось прежним.
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Респонденты рассказали, какую цель, по их мнению, преследует Россия в ходе СВО. Среди популярных ответов - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (39%), защитить население Донбасса (20%), изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (17%). Наименьшее количество респондентов (7%) уверено, что цель СВО - оккупировать Украину и присоединить ее к России.
Большинство (82%) считает, что проведение акций протеста в их городах и населенных пунктах маловероятно. Думают, что такие акции вполне возможны 12% опрошенных. При этом число тех, кто готов был бы принять участие в подобных мероприятиях, упал с 18% в феврале до 11% в августе.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил в августе 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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