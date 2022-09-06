https://ria.ru/20220906/opros-1814774756.html

Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос

Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос - РИА Новости, 06.09.2022

Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос

Большинство россиян (70%) "скорее поддерживают" проведение специальной военной операции России на Украине, 18% - "скорее не поддерживают", следует из опроса... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:33

2022-09-06T11:33

2022-09-06T11:33

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большинство россиян (70%) "скорее поддерживают" проведение специальной военной операции России на Украине, 18% - "скорее не поддерживают", следует из опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян (70%) поддерживают спецоперацию России на Украине, 18% - "скорее не поддерживают", 12% затруднились с ответом на этот вопрос. С марта количество поддерживающих СВО немного упало - с 73% до 70%, а вот количество тех, кто "скорее не поддерживает", осталось прежним.Респонденты рассказали, какую цель, по их мнению, преследует Россия в ходе СВО. Среди популярных ответов - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (39%), защитить население Донбасса (20%), изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (17%). Наименьшее количество респондентов (7%) уверено, что цель СВО - оккупировать Украину и присоединить ее к России.Большинство (82%) считает, что проведение акций протеста в их городах и населенных пунктах маловероятно. Думают, что такие акции вполне возможны 12% опрошенных. При этом число тех, кто готов был бы принять участие в подобных мероприятиях, упал с 18% в феврале до 11% в августе.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил в августе 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220906/podderzhka-1814768502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, украина, россия, вциом, донбасс