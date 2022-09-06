Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос
ВЦИОМ: 70 процентов россиян поддерживают специальную военную операцию на Украине
Участники мотопробега "Донецк-Кузбасс" в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большинство россиян (70%) "скорее поддерживают" проведение специальной военной операции России на Украине, 18% - "скорее не поддерживают", следует из опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян (70%) поддерживают спецоперацию России на Украине, 18% - "скорее не поддерживают", 12% затруднились с ответом на этот вопрос. С марта количество поддерживающих СВО немного упало - с 73% до 70%, а вот количество тех, кто "скорее не поддерживает", осталось прежним.
Респонденты рассказали, какую цель, по их мнению, преследует Россия в ходе СВО. Среди популярных ответов - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (39%), защитить население Донбасса (20%), изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (17%). Наименьшее количество респондентов (7%) уверено, что цель СВО - оккупировать Украину и присоединить ее к России.
Большинство (82%) считает, что проведение акций протеста в их городах и населенных пунктах маловероятно. Думают, что такие акции вполне возможны 12% опрошенных. При этом число тех, кто готов был бы принять участие в подобных мероприятиях, упал с 18% в феврале до 11% в августе.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил в августе 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.