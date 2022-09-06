https://ria.ru/20220906/obzhalovanie-1814869946.html
Калининградские врачи обжалуют приговор по делу об убийстве младенца
Калининградские врачи обжалуют приговор по делу об убийстве младенца - РИА Новости, 06.09.2022
Калининградские врачи обжалуют приговор по делу об убийстве младенца
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая обжалуют приговор по делу об убийстве ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Камиль Бабасов. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:44
2022-09-06T15:44
2022-09-06T15:44
происшествия
здоровье - общество
леонид рошаль
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814862953_0:16:2870:1630_1920x0_80_0_0_3613a497a23c9cc0c2210be92e10c980.jpg
КРАСНОГОРСК (Московская область), 6 сен - РИА Новости. Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая обжалуют приговор по делу об убийстве ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Камиль Бабасов."Мы будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Сушкевич.Сегодня Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила).Ранее присяжные признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья, по ее оценке, фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, защита – что злого умысла у них не было.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
https://radiosputnik.ria.ru/20220901/igla-1813791971.html
https://rsport.ria.ru/20220828/onkologiya-1812690554.html
https://ria.ru/20220902/zdorove-1813878676.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814862953_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e08b76800449e40864a7f3732d2d500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, леонид рошаль, калининград
Происшествия, Здоровье - Общество, Леонид Рошаль, Калининград
Калининградские врачи обжалуют приговор по делу об убийстве младенца
Калининградские врачи Сушкевич и Белая обжалуют приговор по делу об убийстве младенца
КРАСНОГОРСК (Московская область), 6 сен - РИА Новости. Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая обжалуют приговор по делу об убийстве ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Камиль Бабасов.
"Мы будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Сушкевич.
Сегодня Московский областной суд
приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила).
Ранее присяжные признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья, по ее оценке, фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.
За последнее время это одно из самых резонансных в России
"медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК
РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, защита – что злого умысла у них не было.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда
поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.
Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде
с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры
Верховный суд перенес слушания в Подмосковье
.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата
" Леонид Рошаль
призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.