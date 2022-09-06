https://ria.ru/20220906/obyski-1814744152.html

ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн"* и М.К.У.

ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн"* и М.К.У. - РИА Новости, 06.09.2022

ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн"* и М.К.У.

В российских регионах прошли следственные действия в отношении 187 участников интернет-сообществ "Колумбайн"* и "Маньяки; культ убийств" (М.К.У. — радикальная... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:49

2022-09-06T09:49

2022-09-06T12:39

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814761474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5252b6a1a4b2a4ec31facf5a7297d211.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В российских регионах прошли следственные действия в отношении 187 участников интернет-сообществ "Колумбайн"* и "Маньяки; культ убийств" (М.К.У. — радикальная неонацистская группировка с Украины), сообщил Центр общественных связей ФСБ."В 46 регионах проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн"* и украинской радикальной группировкой "Маньяки; культ убийств", — говорится в пресс-релизе ЦОС.В ФСБ заявили, что у 30 человек в ходе обысков изъяли холодное оружие, средства связи "с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, перепиской с украинскими идеологами массовых убийств и участниками нацформирований". Как утверждается, силовики также получили доступ к фото- и видеоматериалам "акций прямого действия", инструкциям их проведения с применением самодельной взрывчатки и "зажигательных устройств" на государственных и транспортных объектах.В феврале этого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал движение "Колумбайн"* террористическим и запретил его в стране. За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Впервые о задержании сторонников М.К.У. в стране ФСБ заявила в марте прошлого года: 13 человек взяли в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от основателя группы Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. Краснов сейчас заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.*Движение признано террористическим и запрещено в России.

https://ria.ru/20220425/propaganda-1785355150.html

https://ria.ru/20220322/feyki-1779393083.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нацистская атрибутика и холодное оружие, изъятые у сторонников запрещенного "Колумбайна"* "Моя радость - ваше горе": у сторонников запрещенного "Колумбайна"* и движения МКУ изъяли множество свастик, ножей и черепов, а также самодельных "икон" с массовыми убийцами 2022-09-06T09:49 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия