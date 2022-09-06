https://ria.ru/20220906/obyski-1814744152.html
ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн"* и М.К.У.
ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн"* и М.К.У. - РИА Новости, 06.09.2022
ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн"* и М.К.У.
В российских регионах прошли следственные действия в отношении 187 участников интернет-сообществ "Колумбайн"* и "Маньяки; культ убийств" (М.К.У. — радикальная... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:49
2022-09-06T09:49
2022-09-06T12:39
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В российских регионах прошли следственные действия в отношении 187 участников интернет-сообществ "Колумбайн"* и "Маньяки; культ убийств" (М.К.У. — радикальная неонацистская группировка с Украины), сообщил Центр общественных связей ФСБ."В 46 регионах проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн"* и украинской радикальной группировкой "Маньяки; культ убийств", — говорится в пресс-релизе ЦОС.В ФСБ заявили, что у 30 человек в ходе обысков изъяли холодное оружие, средства связи "с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, перепиской с украинскими идеологами массовых убийств и участниками нацформирований". Как утверждается, силовики также получили доступ к фото- и видеоматериалам "акций прямого действия", инструкциям их проведения с применением самодельной взрывчатки и "зажигательных устройств" на государственных и транспортных объектах.В феврале этого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал движение "Колумбайн"* террористическим и запретил его в стране. За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Впервые о задержании сторонников М.К.У. в стране ФСБ заявила в марте прошлого года: 13 человек взяли в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от основателя группы Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. Краснов сейчас заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.*Движение признано террористическим и запрещено в России.
https://ria.ru/20220425/propaganda-1785355150.html
https://ria.ru/20220322/feyki-1779393083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814761474_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4604d711cfb2a8c1142d81a65be30dcb.jpg
Нацистская атрибутика и холодное оружие, изъятые у сторонников запрещенного "Колумбайна"*
"Моя радость - ваше горе": у сторонников запрещенного "Колумбайна"* и движения МКУ изъяли множество свастик, ножей и черепов, а также самодельных "икон" с массовыми убийцами
2022-09-06T09:49
true
PT1M42S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Происшествия
09:49 06.09.2022 (обновлено: 12:39 06.09.2022)
ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн"* и М.К.У.
ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн" и М.К.У. в 46 регионах
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В российских регионах прошли следственные действия в отношении 187 участников интернет-сообществ "Колумбайн"* и "Маньяки; культ убийств" (М.К.У. — радикальная неонацистская группировка с Украины), сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"В 46 регионах проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн"* и украинской радикальной группировкой "Маньяки; культ убийств", — говорится в пресс-релизе ЦОС.
В ФСБ заявили, что у 30 человек в ходе обысков изъяли холодное оружие, средства связи "с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, перепиской с украинскими идеологами массовых убийств и участниками нацформирований". Как утверждается, силовики также получили доступ к фото- и видеоматериалам "акций прямого действия", инструкциям их проведения с применением самодельной взрывчатки и "зажигательных устройств" на государственных и транспортных объектах.
В феврале этого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры
признал движение "Колумбайн"* террористическим и запретил его в стране. За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Впервые о задержании сторонников М.К.У. в стране ФСБ заявила в марте прошлого года: 13 человек взяли в Геленджике
, еще одного — в Ярославле
. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье
) и юга (Анапа
) до Дальнего Востока
(Чита
).
Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от основателя группы Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. Краснов сейчас заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.
*Движение признано террористическим и запрещено в России.