https://ria.ru/20220906/obstrely-1814963688.html

Энергодар после обстрела опять остался без электричества

Энергодар после обстрела опять остался без электричества - РИА Новости, 06.09.2022

Энергодар после обстрела опять остался без электричества

Город Энергодар в Запорожской области из-за обстрелов со стороны украинских войск второй раз за сутки остался без электроснабжения, сообщил член главного совета РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T21:30

2022-09-06T21:30

2022-09-06T21:30

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

энергодар

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области из-за обстрелов со стороны украинских войск второй раз за сутки остался без электроснабжения, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Войска Украины вечером во вторник второй раз за сутки нанесли артиллерийские удары по Энергодару и подстанции "Луч"."Энергодар в результате вечернего обстрела боевиков ВСУ второй раз за день остался полностью без электроснабжения", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220906/kherson-1814961192.html

энергодар

запорожская область

украина

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Наталья Макарова

в мире, владимир рогов, энергодар, запорожская область, украина, вооруженные силы украины