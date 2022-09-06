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Энергодар после обстрела опять остался без электричества - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/obstrely-1814963688.html
Энергодар после обстрела опять остался без электричества
Энергодар после обстрела опять остался без электричества - РИА Новости, 06.09.2022
Энергодар после обстрела опять остался без электричества
Город Энергодар в Запорожской области из-за обстрелов со стороны украинских войск второй раз за сутки остался без электроснабжения, сообщил член главного совета РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:30
2022-09-06T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
энергодар
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области из-за обстрелов со стороны украинских войск второй раз за сутки остался без электроснабжения, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Войска Украины вечером во вторник второй раз за сутки нанесли артиллерийские удары по Энергодару и подстанции "Луч"."Энергодар в результате вечернего обстрела боевиков ВСУ второй раз за день остался полностью без электроснабжения", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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энергодар
запорожская область
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в мире, владимир рогов, энергодар, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
21:30 06.09.2022
 
Энергодар после обстрела опять остался без электричества

Член ВГА Рогов: Энергодар из-за обстрелов второй раз за сутки остался без электроснабжения

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области из-за обстрелов со стороны украинских войск второй раз за сутки остался без электроснабжения, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Войска Украины вечером во вторник второй раз за сутки нанесли артиллерийские удары по Энергодару и подстанции "Луч".
"Энергодар в результате вечернего обстрела боевиков ВСУ второй раз за день остался полностью без электроснабжения", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЭнергодарЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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