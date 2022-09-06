https://ria.ru/20220906/obstrely-1814734126.html

Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 06.09.2022

Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска за 15 минут обстреляли два района Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 152... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:13

2022-09-06T09:13

2022-09-06T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли два района Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:40 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 07:50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 07:55 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html

донецк (днр)

украина

макеевка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), украина, макеевка, вооруженные силы украины