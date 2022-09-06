Войска Украины обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли два района Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:40 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 07:50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 07:55 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.