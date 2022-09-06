https://ria.ru/20220906/obstrel-1814965963.html
В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов
В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов - РИА Новости, 06.09.2022
В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов
Серия из 11 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:51
2022-09-06T21:51
2022-09-06T22:03
специальная военная операция на украине
херсон
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ХЕРСОН, 6 сен – РИА Новости. Серия из 11 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следов и вспышек от ракет ПВО в ночном небе над Херсоном не видно, но были слышны звуки взрывов.
https://ria.ru/20220906/kherson-1814961192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
21:51 06.09.2022 (обновлено: 22:03 06.09.2022)
В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов
В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов, предположительно, сработала система ПВО