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В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/obstrel-1814965963.html
В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов
В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов - РИА Новости, 06.09.2022
В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов
Серия из 11 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:51
2022-09-06T22:03
специальная военная операция на украине
херсон
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ХЕРСОН, 6 сен – РИА Новости. Серия из 11 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следов и вспышек от ракет ПВО в ночном небе над Херсоном не видно, но были слышны звуки взрывов.
https://ria.ru/20220906/kherson-1814961192.html
херсон
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херсон, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
21:51 06.09.2022 (обновлено: 22:03 06.09.2022)
 
В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов

В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов, предположительно, сработала система ПВО

© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 6 сен – РИА Новости. Серия из 11 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Следов и вспышек от ракет ПВО в ночном небе над Херсоном не видно, но были слышны звуки взрывов.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 21:07Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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