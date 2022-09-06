https://ria.ru/20220906/obstrel-1814965963.html

В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов

В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов - РИА Новости, 06.09.2022

В Херсоне прогремели одиннадцать взрывов

Серия из 11 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T21:51

2022-09-06T21:51

2022-09-06T22:03

специальная военная операция на украине

херсон

украина

вооруженные силы украины

в мире

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ХЕРСОН, 6 сен – РИА Новости. Серия из 11 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следов и вспышек от ракет ПВО в ночном небе над Херсоном не видно, но были слышны звуки взрывов.

https://ria.ru/20220906/kherson-1814961192.html

херсон

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсон, украина, вооруженные силы украины, в мире