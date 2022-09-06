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Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли во вторник из артиллерии Донецк и Еленовку, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T20:36
2022-09-06T20:36
2022-09-06T20:36
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в мире
украина
донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник из артиллерии Донецк и Еленовку, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 19.30 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 км к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.Также представительство зафиксировало обстрел посёлка Зайцево под Горловкой. В 19.30 по нему выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Еленовке