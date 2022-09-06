https://ria.ru/20220906/obstrel-1814940091.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли во вторник два района Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:00

2022-09-06T19:00

2022-09-06T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

нато

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник два района Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска в 17.25 мск выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о 14 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Горловке украинские войска открыли огонь восемь раз, применяя в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк