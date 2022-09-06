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В МАГАТЭ закрыли глаза на обстрелы ЗАЭС ВСУ, заявили запорожские власти - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/obstrel-1814918411.html
В МАГАТЭ закрыли глаза на обстрелы ЗАЭС ВСУ, заявили запорожские власти
В МАГАТЭ закрыли глаза на обстрелы ЗАЭС ВСУ, заявили запорожские власти - РИА Новости, 06.09.2022
В МАГАТЭ закрыли глаза на обстрелы ЗАЭС ВСУ, заявили запорожские власти
Делегация МАГАТЭ в своем итоговом докладе после визита на Запорожскую АЭС закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:04
2022-09-06T18:08
в мире
украина
магатэ
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Делегация МАГАТЭ в своем итоговом докладе после визита на Запорожскую АЭС закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и устранилась от своих служебных обязанностей, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В докладе МАГАТЭ по итогам миссии говорится, что нужна договорённость всех сторон на создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС во избежание повреждений, необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения АЭС."В своем итоговом докладе миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и устранилась от своих служебных обязанностей. Ни одного призыва конкретно к украинской стороне прекратить ядерный терроризм и обстрелы АЭС нет, хотя миссии были предоставлены все исчерпывающие доказательства причастности террористов Зеленского к обстрелам атомной станции", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, МАГАТЭ не является истиной последней инстанции в плане честности, прозрачности и смелости.
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в мире, украина, магатэ, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс
В мире, Украина, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС
18:04 06.09.2022 (обновлено: 18:08 06.09.2022)
 
В МАГАТЭ закрыли глаза на обстрелы ЗАЭС ВСУ, заявили запорожские власти

Запорожские власти заявили, что в МАГАТЭ закрыли глаза на обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Делегация МАГАТЭ в своем итоговом докладе после визита на Запорожскую АЭС закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и устранилась от своих служебных обязанностей, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В докладе МАГАТЭ по итогам миссии говорится, что нужна договорённость всех сторон на создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС во избежание повреждений, необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения АЭС.
"В своем итоговом докладе миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и устранилась от своих служебных обязанностей. Ни одного призыва конкретно к украинской стороне прекратить ядерный терроризм и обстрелы АЭС нет, хотя миссии были предоставлены все исчерпывающие доказательства причастности террористов Зеленского к обстрелам атомной станции", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, МАГАТЭ не является истиной последней инстанции в плане честности, прозрачности и смелости.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМАГАТЭВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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